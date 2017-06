Achim - Von Manfred Brodt. Ganz neue Perspektiven der Energieversorgung erörterte Mittwoch Stephan Weil (SPD), der Ministerpräsident des deutschen Erdgaslandes Nr.1, beim Besuch einer der Drehscheiben der europäischen Gasversorgung, der Verdichterstation der Gasunie in Achim-Embsen.

Der Ministerpräsident war im Bus mit der versammelten Landespresse aus Hannover gekommen, um sich vom Chef des staatlichen niederländischen Konzerns Han Fennema und den Deutschland-Chefs Jens Schumann und Paul van der Laan sowie Technikchef Michael Kurth informieren zu lassen.

Gasunie verbindet mit seinem 15.500 Kilometer langen Leitungsnetz, davon ein Viertel in Deutschland, die großen Erdgasvorkommen der Welt via Niederlande und Deutschland mit den großen Märkten in West- und Südeuropa. Niedersächsisches, niederländisches, norwegisches, dänisches, britisches und verstärkt russisches Gas über North Stream strömt in den Leitungen.

Die insgesamt neun Verdichterstationen in Deutschland bringen nach dem Druckabfall des Gases auf den langen Strecken es wieder auf die gewünschten 100 Bar. 800.000 Kubikmeter Gas können so in der Stunde durch die Achimer Anlage fließen und komprimiert werden.

Auch wenn die gasförmige Energie in den Niederlanden und Niedersachsen noch strömt und fließt, werden die Vorräte in den nächsten Jahrzehnten rapide zurückgehen.

Umstellung von Low-Gas auf High-Gas

Ausfluss dieser Entwicklung ist jetzt schon die Umstellung von Low-Gas auf High-Gas, also auf hochwertigeres Gas, die im Raum Walsrode schon fortgeschritten ist und im Raum Bremen/Achim derzeit anläuft.

Die Gasunie, die 1,5 Milliarden Euro Jahresumsatz macht, hat aber bereits revolutionäre Ideen für das Zeitalter nach dem Erdgas, die sie Mittwoch dem Ministerpräsidenten näherbrachte.

„Power to gas“ heißt das Zauberwort: Aus Wind- und Sonnenstrom wird zusammen mit Wasser per Elektrolyse Wasserstoff gewonnen, der zu Methangas, einem vorzüglichen Brennstoff, weiterentwickelt wird und auch Kraftwerke betreiben kann. So würde nicht nur das herkömmliche, zur Neige gehende Erdgas ersetzt werden können, sondern auch die mal zu viel und mal zu wenig anfallende Sonnen- und Windenergie optimal genutzt werden können. Windkraftwerke müssten wie jetzt bei Überkapazitäten nicht mehr abgestellt werden.

Das brächte volkswirtschaftlich erhebliche Sparpotenziale, auch wenn der Bau solcher intelligenter Energiezentren gigantische Investitionen erfordern würde, wie der Konzernchef aus den Niederlanden in Embsen sagte.

Großes Pilotprojekt in den Niederlanden

Im Gegensatz zu Deutschland, wo solche Energieumwandlung nur in kleinem Maßstab praktiziert wird, läuft in den Niederlanden jetzt ein großes derartiges Pilotprojekt von Gasunie und dem Stromverteiler Tennet an.

Der Ministerpräsident sprach sich dafür aus, auch in Niedersachsen ein solches bundesweites Pilotprojekt der Energievernetzung zu starten und über neue Bundesgesetze steuerliche Hürden zu beseitigen sowie außer Biogas auch Wasserstoff zu subventionieren.

Beim Rundgang erfuhr er, dass auf der national bedeutenden Anlage in Embsen nur zehn Menschen fest und 20 bis 25 saisonal beschäftigt sind. Die hochautomatisierte Anlage wird per Computer und Video von der Zentrale bei Cloppenburg überwacht, von wo dann auch Alarm ausgelöst wird, der in Achim stets Fehlalarm war. Bei der geringsten Störung und beim geringsten Druckabfall wird die gesamte Anlage sofort abgeschaltet, wie Techniker Michael Kurth erläuterte. Arbeitsunfälle kennt man hier so gut wie nicht.

1973/74 war Gasunie in Embsen eingestiegen und hatte den Standort vom Energieproduzenten BEB, einem Gemeinschaftsunternehmen von Shell und Exxon, übernommen. Die Anlage wurde zunehmend zur komprimierenden Durchgangsstation für das europäische Gasnetz bis 2014/15 ausgebaut. „Wir haben 250 Millionen Euro hier in den letzten Jahrzehnten investiert“, berichtete Konzernchef Han Fennema.

So wundert es nicht, dass der Betrieb für Achim auch ein interessanter Steuerzahler ist.