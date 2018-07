Restaurant statt Stadtcafé an Ecke zur Fußgängerzone

Achim - Von Michael Mix. Die Achimer Stadtbäckerei / Garde zieht bekanntlich in das leerstehende Geschäftshaus am Glockenspiel und will dort im Herbst ein neues großes Café eröffnen. Und was wird mit dem bisherigen Standort am Rande der Fußgängerzone? Das markante Eckgebäude könnte schon bald ein Restaurant beherbergen.

„Irgendwas Gastronomisches“ biete sich dort an, da das Ladenlokal über eine Küche verfüge, verrät Hausverwalter Hannes Marschhausen auf Nachfrage der Zeitung. Allerdings sei bei dieser Immobilie, die ihm und fünf weiteren Familienmitgliedern mit unterschiedlichen Anteilen gehört, nicht unbedingt mit einer schnellen Lösung zu rechnen.

Denn das Mietverhältnis der Eigentümergemeinschaft mit der Stadtbäckerei endet nach Angaben von Marschhausen erst Ende 2021. Wenn das Unternehmen dort in den kommenden Monaten auszieht, könnte also ein längerer Leerstand in diesem Eingangsbereich der Fußgängerzone drohen.

Zwei Möglichkeiten kommen in Betracht

Marschhausen zeigt sich jedoch optimistisch, dass das Ladenlokal „in bester Lage, an einer Straße auf der täglich 20.000 Autofahrer unterwegs sind“, nicht drei Jahre lang verwaist sein wird. Mit Karsten Jarick, Geschäftsführer der Stadtbäckerei, habe er schon darüber gesprochen, an der Stelle „perspektivisch eine gastronomische Lösung“ hinzubekommen.

Rechtlich kommen dafür laut Marschhausen zwei Möglichkeiten in Betracht. Entweder könne der Mietvertrag mit der Stadtbäckerei in gegenseitigem Einvernehmen vorzeitig aufgehoben werden oder aber die Eigentümergemeinschaft gestatte dem Pächter bis Ende 2021 eine Untervermietung.

Eine Bäckerei oder ein Café werde es an der Ecke „natürlich nicht wieder geben, obwohl ich dafür einen Interessenten habe“, sagt Hannes Marschhausen. Der angedachte Gastronomiebetrieb sollte sich seiner Meinung nach zudem mit seinem Angebot von bestehenden Lokalen in der Nähe wie dem „Atrium“ oder der „Alten Feuerwache“ abheben. Er könne sich an der Obernstraße 61 eine „ausländische Küche“ gut vorstellen, sagt Marschhausen.

Der Hausverwalter ist im Übrigen froh darüber, dass ein Stück weiter kein neuer Leerstand entsteht. Der Geschenkeladen an der Obernstraße 59 bleibe, die Betreiberin habe die Kündigung des Mietverhältnisses zurückgenommen, zeigt sich Marschhausen erleichtert.

Neues Modegeschäft voraussichtlich im September

Mitten in der Fußgängerzone wird voraussichtlich noch im September ein neues Modegeschäft eröffnen. In den ehemaligen Räumen von Gina Laura an der Obernstraße 37 will die Firma Hold Damen-Oberbekleidung anbieten. „Wir sind noch auf Personalsuche“, sagt Geschäftsführer Andre Elfers, der das Familienunternehmen in zweiter Generation zusammen mit seiner Schwester führt. Außer am Stammsitz in Lüneburg betreibt Hold Filialen „vor allem in kleineren Städten“ in Schleswig-Holstein und Niedersachsen, unter anderem auch in Verden und Rotenburg.

Und was ist mit dem Leerstand direkt neben dem Achimer Kreisblatt? Für die Fläche im Erdgeschoss des Büro- und Geschäftshauses, auf der bis Mitte Juni die Sonnen-Apotheke residierte, gebe es zwei Interessenten, berichtet Vermieter Amer Sandawi aus Bremen auf Nachfrage. Einer davon sei ein Sportartikelhändler. „Aber da ist noch nichts spruchreif.“