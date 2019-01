Gero Hocker über sein neues Amt als Präsident des Fischerei-Verbands

Achim - Der FDP-Bundestagsabgeordnete Gero Hocker aus Achim ist der neue Präsident des Deutschen Fischerei-Verbands (DFV). Im Interview erklärt der 43-Jährige, warum ihm diese Aufgabe am Herzen liegt und Angler die besseren Naturschützer sind. Die Fragen stellte Sandra Bischoff.

Herr Hocker, wie mögen Sie Fisch am liebsten: schwimmend im Wasser oder gebraten aus der Pfanne?

Beides! Erstens finde ich die Unterwasserwelt unglaublich faszinierend, und es ist schade, dass sie vielen verborgen bleibt, weil für viele Menschen Naturschutz an der Wasseroberfläche endet. Nur weil sich Tiere mit weichem Fell und großen Kulleraugen vielleicht besser für Werbekampagnen eignen als Forelle, Aal oder Zander, darf das doch nicht bedeuten, dass die unglaubliche Artenvielfalt in unseren Gewässern, die auch als Nahrungsgrundlage für viele Tiere oberhalb des Wassers dient, so wenig gewürdigt wird. Seit einigen Jahren tauche ich regelmäßig und ich besitze einen Angelschein. Das Leben im Wasser interessiert mich schon seit Langem.

Fisch ist nicht nur ein gesundes und leckeres Nahrungsmittel. Immer mehr Menschen interessieren sich für die Haltungsbedingungen von Nutztieren, stellen kritische Fragen, wie viel Fläche ein Huhn oder ein Schwein zu Lebzeiten hat, wie es getötet wird und viele Dinge mehr.

Fische leben in den allermeisten Fällen bis zum Fang in ihren natürlichen Lebensräumen, viele Fragen der Nutztierhaltung stellen sich deswegen hier gar nicht. Wer als Angler ein Tier tötet, um es zu verzehren, tut dies mit Respekt vor dem Lebewesen. Das ist ein ganz anderer Zugang, als sich im Supermarkt das Fertigprodukt aus dem Regal zu nehmen.

Wie kommen Sie zu dieser Präsidentschaft?

Im Landtag in Niedersachsen bin ich Umweltpolitiker gewesen, im Deutschen Bundestag bin ich agrarpolitischer Sprecher meiner Fraktion. In beiden Funktionen habe ich mich immer wieder wertschätzend geäußert über Angler und Jäger, die mit viel Sachkunde und ehrenamtlich unsere Natur schützen, hegen und pflegen und am Samstagmorgen, wenn andere sich vielleicht noch mal umdrehen und darüber nachdenken, was man alles für die Natur tun könnte, den Müll an unseren Gewässern oder im Revier aufsammeln, Besatzmaßnahmen durchführen, Kinder an das Angeln heranführen und vieles mehr. Als ich vor einigen Monaten gefragt wurde, ob ich für dieses Amt zur Verfügung stehe, habe ich gerne zugesagt.

Warum ist dieses Amt wichtig?

Es ist wichtig, damit sowohl der gewerbliche Fisch- und Krabbenfang, aber auch die über eine Million Angler in der Politik repräsentiert sind und - soweit dies geht - mit einer Stimme sprechen. Denn viele Themen, die die Artenvielfalt unter Wasser betreffen, kommen in der Öffentlichkeit und der Politik sonst doch nie zur Sprache: Vor unserer Haustür steht in Bremen-Hastedt ein Wasserkraftwerk. Weil die sogenannte Lockströmung nicht funktioniert, finden Fische nicht den Aufstieg, gelangen in die Turbine der Anlage, und so werden über 80 Prozent der Tiere entweder sofort getötet oder so schwer verletzt, dass sie kurze Zeit später verenden. Und einen grünen Umweltsenator in Bremen scheint das überhaupt nicht zu tangieren.

Die sogenannte Natura2000-Verordnung kann für Fischer zu pauschalen Fangverboten in Nord- und Ostsee führen und Anglern stehen Betretungsverbote für ganze Uferbereiche ins Haus, dabei sind sie es, die sich - etwa entlang der Weser - ehrenamtlich für Artenvielfalt einsetzen. Diese Fragen und viele andere auch politisch zu diskutieren, wird unter anderem meine Aufgabe in den kommenden Jahren sein.

Sie sind selbst Angler. Seit wann, wie oft und wo üben Sie Ihr Hobby noch aus?

Meine Prüfung habe ich vor etwas mehr als zwei Jahren im Achimer Anglerverein abgelegt. Ich kann nur jeden einladen, sich ein Bild davon zu machen, wie viel Fachwissen Angler mit dieser Prüfung nachweisen - und sich damit wohltuend von denjenigen abheben, die einen monatlichen Mitgliedsbeitrag an sogenannte „NGOs“ (Nicht-Regierungsorganisationen, Anm. d. Redaktion) überweisen und meinen, sich deswegen „Naturschützer“ nennen zu können. Ich selber bin mittlerweile leider viel zu wenig am Wasser.

Manche Menschen sehen das Angeln als Tierquälerei. Wie ist Ihre Meinung dazu?

Fische zu fangen, um sie zu essen ist neben der Jagd die ursprünglichste Form der Nahrungsmittelbeschaffung. Ich behaupte, dass jeder Mensch, der sich als Angler oder Jäger seinen Fisch oder sein Wildbret selbst beschafft, größeren Respekt vor dem Lebensmittel Fisch oder Fleisch besitzt, als diejenigen, die gerne über Tierquälerei sprechen, aber beim Fastfood-Restaurant zum Fischburger oder beim Discounter zur Putenbrust für 1,69 Euro greifen. Legitim ist auch dies. Aber wenn Fleisch oder Fisch verzehrt wird, muss hierfür ein Tier sterben.

Wer selber jagt oder angelt kennt die Bedingungen, unter denen ein Tier gelebt hat und hat größeren Respekt vor einem Tier als Lebensmittel.