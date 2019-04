Reset Church: Neubaustart ist jetzt in Sicht

Im Sommer soll es nach langem Anlauf losgehen / Viel Eigenleistung und Pastor als Bauleiter

+ Gar nicht wie eine Kirche, sondern eher wie ein Bürgerzentrum und offener Treffpunkt wirkt der große Neubau in der vom Achimer GME-Büro entwickelten Konzeptskizze (links). Rechtes Bild: Auf dem 14 000-Quadratmeter-Grundstück an der Steubenallee bewegte sich lange Zeit nicht viel. Im Sommer sollen die Arbeiten richtig starten. Skizze: GME, Foto: laue

Uesen – „Seit Kurzem rollen die Bagger für den Bau, der rund zwei Millionen Euro kosten und größtenteils in freiwilliger Eigenleistung entstehen soll“. So stand es am 28. November 2017 in dieser Zeitung. Ein Baufahrzeug mit Baggerschaufel steht noch immer auf dem Gelände für eine neue Kirche mit Gemeindezentrum, doch sonst hat sich dort seitdem nicht viel getan.