Vor Auftritt im Kasch: Reinhold Beckmann im Interview über Musik, Corona, Katar

Von: Christian Walter

Reinhold Beckmann gastiert am Freitag mit Band im Achimer Kasch. © Steven Haberland

Reinhold Beckmann ist vor allem bekannt als Journalist, TV-Moderator und Fußball-Experte in der ARD, nicht zuletzt aber auch als Musiker. Am Freitagabend gastiert er mit seiner Band mal wieder im Kasch. Für das Konzert sind noch Karten im Vorverkauf zu haben. Vorab hat er sich Zeit für ein Interview genommen – über „rund gespielte“ Songs, Nähe zum Publikum, den Reiz des Kasch, die Existenzbedrohung der Kultur durch Corona, über Werders erfolgreiche Saison und die WM-Vergabe an Katar. Die Fragen stellte Kreisblatt-Redakteur Christian Walter.

Moin Herr Beckmann, wo erreichen wir Sie gerade?

Am Schreibtisch. Hier campiere ich mehr oder weniger schon seit dem 21. Februar. An dem Tag habe ich mit meinem aktuellen Buchprojekt begonnen. Die Geschichte meiner Mutter und ihrer vier Brüder, die alle nicht mehr aus dem Krieg nach Hause gekommen sind. Ich hatte einen Song darüber geschrieben, dann kam die Anfrage für das Buch. Natürlich ist das ein sehr persönliches Thema, eine Herzensangelegenheit – ich hätte aber nicht geahnt, dass es emotional so aufwühlend sein wird. Bin jetzt im Januar 1944 angekommen. Knapp 300 Seiten sind geschafft. Im März ist Abgabetermin. Also: Licht am Ende des Tunnels.

Und am Freitagabend sind Sie mit Ihrer Band mal wieder zu Gast Achimer Kasch. Welche Erinnerungen verbinden Sie mit diesem Ort? Sie waren ja 2013 zuletzt hier, das ist knapp zehn Jahre her.

Es ist für mich schon ein bisschen Heimatgebiet. Ich hatte zwei Mitschüler auf dem Gymnasium in Syke, die aus Achim kamen. Und ich bin mir irgendwie sicher, dass ich mit der Jugendmannschaft des SC Twistringen früher mal gegen Achim gespielt habe. Also, das ist eine kleine persönliche Verbindung.

Erinnern Sie sich noch an die Location, das Kasch? Kann man sagen, es ist besonders gemütlich, intim, anheimelnd im Vergleich mit anderen Konzerthäusern?

Ja, damit sind jetzt schon drei Begriffe gefallen, die absolut zutreffend sind. Für mich war das schon damals, als wir zum ersten Mal mit der Band da waren, eine große Ehre und Freude, im Kasch zu spielen. Ich hatte so viel Positives gehört über den Laden. Und das hat sich alles bestätigt. Diese besondere Nähe zum Publikum. Das ist beim Live-Spielen einfach immer ganz wichtig. Du kannst den Leuten in die Augen gucken.

Kann man als Künstler in Aktion differenzieren, vor welchem Publikum man gerade spielt? Denken Sie überhaupt daran, wenn Sie im Flow sind, wo Sie gerade sind? Und wenn ja, gibt es Achimer Besonderheiten, können Sie das sagen oder spielt das auf der Bühne gar keine Rolle?

Du spürst während des Konzerts immer die Reaktionen auf die Songs und die Texte. Nehmen wir so ein Stück wie „Vier Brüder“: Da weißt du genau, die Menschen sind berührt – doch das äußert sich je nach Publikum ganz unterschiedlich. Manche tun es direkt nach dem Song lautstark kund, andere brauchen erst mal ein paar Schweigesekunden. Oder auch bei den komischen, ironischen Songs – es gibt Häuser, wo die Leute zunächst verhaltener sind, oder mehr animiert werden müssen. Aber in meiner Erinnerung ist das Kasch verankert als ein Platz, wo es direkt großen Spaß gemacht hat, weil das Publikum von Anfang an da war und mitgegangen ist. Die Jungs in der Band freuen sich auch auf Freitag, mit besten Erinnerungen!

Ihr aktuelles, drittes Album heißt „Haltbar bis Ende“. Ist das vielleicht auch ein Stück weit eine kleine Reminiszenz an das eigene Leben? Sie sind jetzt 66, wie lange ist Ihre Karriere denn noch haltbar?

(lacht) Keine Ahnung. Ich hab‘ doch gerade erst angefangen. Natürlich ist der Albumtitel ein augenzwinkernder Blick auf das Älterwerden. Mit 66 glaubt man schon, zu spüren, was Endlichkeit ist. Aber darin steckt auch der Hinweis, dass es nie zu spät ist, das zu tun, was im Herzen wohnt. Ich stand über 30 Jahre vor der Kamera – ich habe aber auch immer Musik gemacht. Den Schritt zu tun und zu sagen: Ich mache das jetzt auch live und wir gehen auf Tour – das ist ein irres Geschenk, diese Möglichkeit zu haben. Es gibt Abende, da kriegt man ein Stück zum Fliegen, da spielt man es so dicht, dass man sagt: Hey, so gut haben wir es noch nie gespielt. Wenn da eine Verbindung ist zu den Zuschauern, dann macht das mit einem was. Diese Unmittelbarkeit, die hat Fernsehen einfach nicht. Das ist das Geheimnis des Musikmachens, das ist unschlagbar schön.

Warum haben Sie überhaupt mit der Musik angefangen?

Wir hatten damals auf dem Gymnasium in Syke einen charismatischen Musiklehrer. Einige aus unserer Gruppe haben später klassische Gitarre studiert – aber das war nicht ganz mein Ding. Obwohl ich heute gern mit Bach meine Fingerübungen mache. In den 70er-Jahren war ja richtig Bewegung in der Musik, ausgehend von Woodstock, das hat vieles in Gang gesetzt. Wir sind von Konzert zu Konzert gepilgert. Ich weiß noch: Daumen in den Wind und ab nach Hannover in die Niedersachsenhalle, weil da irgendeine geile Band spielte. Auch wenn man keine Karten hatte, dann hat man früher den Saal gestürmt. Hat auch geklappt.

Die Songtitel laden dazu ein, sich mit Ihrem Leben zu beschäftigen. Ob nun „Alles schon probiert“ – Sie waren Fußballkommentator, Talkmaster, Moderator, nun Musiker, Sie haben eine Menge ausprobiert und gemeistert – oder „Der Lack ist ab“, ein kleines Augenzwinkern ist da ja schon rauszulesen. Sind das alles Lieder mit persönlichem Bezug?

Klar werfe ich beim Texteschreiben einen Blick aufs Leben – und versuche, damit schön leichtfüßig umzugehen. „Der Lack ist ab“ ist zum Beispiel kein Depri-Song, sondern ein ironisches Stück über den Zustand, wenn Paare schon 20, 30, 40 Jahre zusammen sind. Und mit viel Liebe und Augenzwinkern führt er sogar noch zu einem Happy-End.

Wie sieht es bei Ihnen mit Lampenfieber aus? Ich kann mir das bei Ihrer Karriere vor TV-Kameras und auf Bühnen zwar kaum vorstellen, aber vielleicht täusche ich mich ja.

Nö, das gibt es tatsächlich nicht. Es gibt sowas wie Vorfreude. Wir spielen das Programm als Duo, als Trio oder mit der Band. Bevor es losgeht, machen wir einen Kreis hinter der Bühne, wie die Fußballer, stecken die Köpfe zusammen. Jan Peter, unser Pianist und Trompeter, sagt dann „Denkt dran: Was ist ein Halbton unter Freunden“, und dann gehen wir raus.

Jetzt leben wir nach wie vor in einer Pandemie. Gerade der Kulturbereich hat sehr gelitten unter Lockdowns, Zugangsbeschränkungen, Maskenpflicht oder Impfpflicht – das Ganze scheint mittlerweile sehr liberal zu laufen. Wie sehen Sie das Thema als Künstler, sind Sie glücklich, dass es nun wieder quasi ohne Einschränkungen läuft, oder spukt der Schatten Corona bei Ihnen noch im Kopf herum?

Was mich wirklich bekümmert, ist das fehlende Zutrauen vieler Menschen, wieder auszugehen, ob in Konzerte, ins Theater oder ins Kino. Wenn man sich umhört, wie viele Veranstaltungen abgesagt worden sind, wie viele Künstler gar nicht mehr auf Tour gehen können, weil es sich nicht rechnet, wie viele Techniker sich inzwischen andere Jobs gesucht haben –das ist kein gutes Zeichen. Da muss im nächsten Jahr auch weiter etwas passieren, was Unterstützung angeht. Sonst geht diese Szene, die in Deutschland auch von viel ehrenamtlichem Engagement lebt, wirklich kaputt.

Wie sind Sie denn im musikalischen Bereich während der Corona-Zeit mit der Situation umgegangen? Andere wie Revolverheld zum Beispiel haben Auto-Konzerte gespielt.

Ich genieße ein großes Privileg: Bei mir zu Hause kann man Krach machen, ich wohne in einer Fabriketage. Meine Musiker leben fast alle in der Nachbarschaft, in Hamburg-Altona. Wir haben viel geprobt, viele neue Sachen ausprobiert.

Themenwechsel: Sie sagen es schon, Sie leben in Hamburg, sind Fußball-Experte und Mitglied beim FC St. Pauli, da ist der Weg nicht weit zu Werder Bremen, die Vereine sind befreundet. Bei Werder läuft es gerade gut mit Platz neun nach 15 Spielen. Was sagen Sie zu Werder aktuell?

Ich bin sogar bei Werder noch länger Mitglied als bei St. Pauli. Wenn es einen Verein gibt, der mich glücklich, aber auch unglücklich machen kann, dann ist es Werder Bremen. Was du als Kind mit auf den Weg gekriegt hast, das wirfst du nicht ab, das bleibt einfach. Deshalb ist meine Verbindung zu Werder immer noch sehr leidenschaftlich. Und ich finde die Entwicklung großartig, finde auch die Art und Weise, wie Ole Werner spielen lässt, bemerkenswert. Es ist an manchen Tagen schon Hochriskiko-Fußball. Zum Beispiel in München mit einer so hohen Pressing-Linie zu spielen, das ist ein bisschen Harakiri und das Ergebnis hat das ja auch erzählt. Aber erst mal ist es wichtig, dass sie in der Klasse bleiben, und dann muss man Stück für Stück dafür sorgen, dass es weiter nach oben geht. Ich glaube, dass Ole Werner und auch die anderen, die da jetzt unterwegs sind, sehr viel Bodenständigkeit und norddeutsche DNA haben, das ist gut für den Verein.

Und jetzt hat Werder mit Niclas Füllkrug endlich auch mal wieder einen WM-Fahrer. Wenn ich schon mal einen Fußball-Experten am Telefon habe, muss ich mit Ihnen natürlich über Katar sprechen. Wie ist Ihre Meinung zur Turniervergabe? Die WM ist ja zu Recht sehr stark umstritten.

Man muss unterscheiden: Wir kritisieren zu Recht bestimmte Dinge, die in Katar anders sind als bei uns – Menschenrechtsfragen, Umgang mit Homosexualität, Umgang mit den Arbeitern aus Pakistan, aus Nepal und anderen Ländern. Das ist alles richtig, aber die Grundfrage ist: Warum konnte es nicht verhindert werden, dass die Fifa diese WM nach Katar vergeben hat? In ein Land, das mit Fußball so in der Form gar nichts zu tun hat. Was ist da wirklich gelaufen damals? Da hätte es Protest geben müssen. Alle, die da im Exekutivkomitee gesessen haben, haben versagt. Jetzt ist die Frage: Bleibt die Kraft einer kritischen Diskussion auch über das Turnier hinaus erhalten, oder lässt der Fußball, wenn er erst rollt, alles wieder einschlafen?

Das werden wir natürlich auch hier in Achim verfolgen. Aber dann schließen wir das Thema Fußball ab und gehen noch einmal zurück zum Konzert. Sie werden als „charmanter Unterhalter“ angekündigt, der „dafür sorgt, dass alle eine gute Zeit haben“ – wie gelingt Ihnen das?

Es ist nicht nur ein Musik-Abend, ich erzähle zwischendurch auch ein paar Geschichten, und von daher ist es ein unterhaltendes Programm im besten Sinne. Ich werde mich bemühen. (lacht).

Sie sagen in der Konzert-Ankündigung selbst: „Jeder Abend hat seine eigene Dynamik. Wenn am Ende alle mitsingen, haben wir einen guten Job gemacht.“ Vieles in Ihrem Repertoire ist ja ein Stück weit emotional, augenzwinkernd, mit Tiefgang, so heißt es vom Veranstalter, es gibt also auch Songs zum Mitsingen?

Spätestens wenn wir den Song „Bremen“ spielen, passiert das immer automatisch. Und nach hinten raus, keine Sorge: Achim wird nicht nur singen, Achim wird sich auch bewegen. Aber ich will nicht zu viel verraten.

Zuletzt: Was machen Sie, wenn das Konzert vorbei ist? Sind Sie dann Reinhold Beckmann zum Anfassen? Kommen Sie dann noch runter für einen Smalltalk, geben Sie Autogramme, machen Sie Selfies?

Ich komme immer ins Foyer auf ein Bier und bin da, wenn die Leute ein bisschen schnacken wollen. Wer noch eine Unterschrift haben möchte auf eine CD, ist herzlich willkommen. Dann wird auch schon mal über die Texte gesprochen, die Leute erzählen ihre eigenen Geschichten. Das mache ich eigentlich jeden Abend, egal wo.

Dann wünschen wir Ihnen und allen Gästen ein schönes Konzert. Herzlichen Dank für das Gespräch.