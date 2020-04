Regenbogenbilder gegen die Corona-Tristesse

Achim – Wo sonst pfiffig gestaltete Veranstaltungsplakate auf vielfältige Kultur-Highlights hinweisen, prangt derzeit gähnende Leere. „Um den freien Platz attraktiv zu füllen, bitten wir Kinder um Regenbogenbilder“, erklärt Dennis Meinken vom Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch).

Mitarbeiterin Anke Schwarze war auf die Aktion #RegenbogengegenCorona aufmerksam geworden, die Farbe und Hoffnung bundesweit in den Alltag tragen soll, und richtet ihren Appell an kreative Kräfte. „Sendet auch uns eure Regenbogenzeichnungen“, fordert die Serviceleiterin der Gastronomie junge Nachwuchskünstler auf. „Die wunderschönen Bilder möchten wir dann in unsere Fenster hängen und damit der Krise etwas entgegensetzen.“

Interessierte haben mehrere Möglichkeiten zur Teilnahme: Entweder sie senden den eingescannten Regenbogen per E-Mail an luca.tietje@kasch-achim.de, werfen das Bild in den Kasch-Briefkasten an der Bergstraße 2 oder nutzen den Postweg.

Unter allen Einsendungen, bitte Name und E-Mail-Adresse und Telefonnummer nicht vergessen, verlosen die Initiatoren zwei Mal eine Karte für ein Kindertheater oder einen Kinderfilm nach Wahl im Kasch. Einsendeschluss ist Ostermontag. sch