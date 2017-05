„Raupe“ sucht Futter auf dem Marktplatz

achim - Am niedersachsenweiten Kunstschultag beteiligt sich auch die Kunstschule des Kunstvereins Achim (KVA): Am Samstag, 10. Juni, gibt es auf dem Achimer Marktplatz von 10 bis 14 Uhr eine entsprechende Mitmachaktion.

Der Kunstschultag ist eine Initiative des Landesverbandes der Kunstschulen Niedersachsen in Zusammenarbeit mit den in ihm organisierten Kunstschulen.

„Kunstschulen bewegen!“ – so lautet das Motto des 3. landesweiten Kunstschultags in Niedersachsen am 10. und 11. Juni, an dem sich alle Kunstschulstandorte in Niedersachsen beteiligen können.

„Dieses Motto ist (wie die Themen in den Vorjahren) vielfältig interpretierbar, zum Beispiel Kunstschulen bewegen uns, indem wir mit ihrer Förderung unsere Kreativität erleben und unsere Gestaltungsfähigkeiten entdecken. Oder auch: Kunstschulen bewegen sich, um viele Menschen in Kontakt mit Kunst zu bringen. Kunstschulen bewegen die Künste, die sie interdisziplinär einsetzen und durch die sie Zugänge zu kunstfernen Inhalten schaffen“, stellt Heike Schulz vom Vorstand des Kunstvereins fest. Die Kunstschule des KVA hat sich dazu einiges einfallen lassen: So wird sich eine muntere „Raupe“ auf und über den Achimer Markt bewegen und freut sich über „Futter“, das auf ganz spezielle Art und Weise verarbeitet werden wird. Alle sind eingeladen, sich daran zu beteiligen oder auch selbst aktiv zu werden. Auch ein kreativer Mitmach-Stand, an dem nicht nur der Pinsel in die Hand genommen werden soll, kann dort besucht werden. Und natürlich kann man sich über das neue Kursangebot, das nach den Sommerferien starten wird, direkt vor Ort informieren.

Unter www.kunstschultag.de kann man weitere Informationen erhalten.