Rathaus ab heute besonders farbenkräftig

Achim – „Kunst ist für mich lebensnotwendig“, sagt Christina Lüllmann aus Bremen. Ihre oft sehr farbintensiven Bilder strahlen eine Menge der Energie wieder aus, die die Künstlerin in sie investiert hat. Unter dem Motto „Doppelt und dreifach“ sind Werke neueren Datums ab heute und bis zum 28. März auf drei Ebenen im Achimer Rathausfoyer zu bewundern.

Im Bremer Viertel hat die 1953 in Braunschweig geborene Künstlerin ihr Atelier und nimmt auch Weiterbildungsangebote an der Hochschule Bremen im Bereich Bildende Kunst wahr.

Dabei hat sie früher Architektur studiert und war später Kunstlehrerin an Schulen. Erst seit etwa zehn Jahren widmet sich Christina Lüllmann selber mit großer Hingabe und nach der Pensionierung sozusagen hauptberuflich der Kunst. Nach ziemlich abstrakten Anfängen lässt sie inzwischen zunehmend gegenständliche Elemente mit einfließen. Viele der im Rathaus ausgestellten neueren Werke mit Titeln wie „Trullas“ oder „Am Abhang“ entstanden in Mischtechniken: Pastell- und Ölkreide oder Gouache auf der Grundlage von Acryl. Seit einiger Zeit befasst sich die Künstlerin auch mit Ölmalerei, klassischem Zeichnen, sowie mit Objekten und Collagen.

„Die Motive der Bilder kommen alle aus meinem Kopf“, betont sie. Das heißt, auch dargestellte Räumlichkeiten und Häuser gibt es so nicht in der Wirklichkeit.

Gern arbeitet sie zur Zeit auch auf schwarzer Leinwand und entwirft ganze Bilderserien. Davon sind ebenfalls Beispiele im Rathaus vertreten. Der Titel „Doppelt und dreifach“ deutet somit auch auf Vielfalt hin.

Eigentlich wollte Christina Lüllmann in diesem Jahr eine Ausstellungspause einlegen, berichtet sie. Als sie aber die nette Anfrage aus Achim erhielt, gab sie nach, zumal Bilder von ihr schon früher hier auf gute Resonanz stießen. Lüllmann-Werke gab es auch schon in Leipzig, in Kölner, Frankfurter und Düsseldorfer Unternehmen, in Galerien in Bad Honnef und im Schnoor sowie in Bremer Arztpraxen und in Kliniken zu bewundern. la