Rathaus und Bibliothek öffnen wieder

Achim - Von Michael Mix. Das Achimer Rathaus ist ab dem kommenden Montag wieder für Besucher geöffnet. Wegen der Corona-Schutzbestimmungen allerdings nur in eingeschränkter Form. Das gilt auch für die Stadtbibliothek und das Bürgerbüro. „Die Wiedereröffnung erfolgt schrittweise. Wir müssen einen Spagat hinbekommen: Es geht darum, den Bürgern den gewohnten Service zu bieten und gleichzeitig die Mitarbeiter zu schützen“, sagte Bürgermeister Rainer Ditzfeld am Mittwoch bei einem Pressegespräch im Rathaus.

Der Zugang zur Stadtverwaltung und ihren Dienstleistungen ist von der kommenden Woche an über den Haupteingang möglich, wird aber reglementiert. „Der Einlass erfolgt weiterhin vorrangig nach vorheriger Terminvergabe“, informierte Ditzfeld. Wer etwas Wartezeit mitbringt, kann das Rathaus aber auch ohne telefonische Anmeldung aufsuchen. Eine kleine Tür neben der Tourist-Info ist montags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. „Security-Mitarbeiter überwachen und steuern den Zugang“, kündigte der Bürgermeister an.

Das Tragen eines Mundschutzes ist erforderlich, ebenso sind die Abstandsregeln einzuhalten. An einem provisorischen Empfang im leergeräumten Zigarrenmacher-Ausstellungsraum wird jeder Besucher mit seinem Anliegen und seinen Kontaktdaten registriert, um im Falle eines Falles Infektionsketten nachvollziehen zu können. „Familien sollten möglichst höchstens mit zwei Personen kommen“, empfahl Rechtsrätin Thea Mühe.

Nach der Anmeldung und Terminvergabe könnten die Bürger ihre Anliegen dann in den jeweiligen Fachbereichen vortragen. Bauberatung könne jedoch weiterhin nicht angeboten werden. Das sei derzeit aus personellen Gründen schwierig. „Und wir wollen auch keine Staus im Rathaus verursachen“, erklärte Mühe.

Für das Bürgerbüro (Telefon 91600), die Stadtbibliothek (9160533) und die Tourist-Info (2949) gelten ebenfalls die oben genannten Besuchszeiten. Samstags bleiben diese Einrichtungen also bis auf Weiteres geschlossen und sind auch telefonisch in dieser Zeit nicht erreichbar. Ein Verweilen in den Räumlichkeiten ist wie im gesamten Rathaus nicht gestattet. Aus diesem Grund stehen das Lesecafé und die Spielecke in der Bibliothek nicht wie sonst zur Verfügung.

Trauungen sind weiterhin nur im kleinen Kreis erlaubt. „Ab Montag dürfen aber immerhin insgesamt sieben Personen im kleinen Trauzimmer des Standesamtes daran teilnehmen“, teilte Bürgermeister Ditzfeld mit. In der Hünenburg und in der Windmühle, wo mehr Platz sei, sind neben dem Brautpaar und dem Standesbeamten sogar sieben Gäste zugelassen.

Beerdigungen dürfen ebenfalls, wie bisher, nur im engsten Familien- und Freundeskreis stattfinden. Die Teilnehmerzahl ist nach Angaben von Ditzfeld maximal auf zehn Personen beschränkt.

Das Bürgertelefon mit der Nummer 04202/9160150 ist für allgemeine Fragen auch weiterhin freigeschaltet. Die Freiwilligenagentur vermittelt nach wie vor Hilfsdienste unter der Hotline 04202/9160155 (montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr und freitags von 9 bis 13 Uhr) oder per E-Mail unter freiwilligenagentur@stadt.achim.de. Das Bürgerzentrum ist ab dem 11. Mai telefonisch erreichbar, um Termine für Beratungsgespräche unter der Rufnummer 04202/83238 oder per E-Mail (buez@stadt.achim.de) zu vereinbaren.