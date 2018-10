„Rat muss mehr von Verwaltung fordern“

Rippich: Vor 50 Jahren Bürgermeisterwahl

+ Christoph Rippich (80). - Foto: Mix

achim - Heute vor 50 Jahren wählte der Rat der Stadt Achim Christoph Rippich zum Bürgermeister. Der 30-Jährige erhielt bei der Sitzung in der Pausenhalle der Realschule alle neun Stimmen der SPD, die bei der Kommunalwahl im September 1968 erstmals stärkste Kraft in Achim geworden war und damit der CDU und dessen Spitzenkandidaten Dr. Hans Puvogel das Nachsehen gab. In den folgenden Jahrzehnten führte kein Weg an dem bei der Bevölkerung äußerst beliebten Rippich vorbei; er übte das Amt 38 Jahre lang aus, bis zu seinem Ruhestand 2006. Im Gespräch mit Michael Mix lässt der 80-jährige Ehrenbürgermeister der Stadt Achim durchblicken, dass ihm nicht alle aktuellen Entwicklungen gefallen.