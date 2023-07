Lange Liste, wenig Zeit: Rainer Ditzfeld befürwortet angedachte Amtszeitverlängerung

Von: Nina Baucke

Aus der Sicht von Rainer Ditzfeld ist eine Amtszeit von sieben bis acht Jahren sinnvoll. © Baucke

Sollte die Amtszeit für hauptamtliche Bürgermeister wieder von fünf auf acht Jahre verlängert werden? Achims Verwaltungschef Rainer Ditzfeld begrüßt den Vorschlag von Ministerpräsident Weil.

Achim – Die Liste mit den Projekten und Themen, die Rainer Ditzfeld in seiner Zeit als Bürgermeister der Stadt Achim beackert hat, ist lang, ebenso lang die mit laufenden und künftigen Vorhaben, vor allem der Name „Achim-West“ fällt da immer wieder. Seit 2014 ist der Borsteler in Amt und Würden, aktuell läuft seit der Wahl 2021 seine zweite Amtszeit, 2026 könnte eine dritte folgen.

Ausreichend Zeit, alles zu erledigen, könnte man meinen, aber stimmt das? Aktuell dauert die Amtsperiode eines Hauptverwaltungsbeamten, der Ditzfeld ist, fünf Jahre – seit einem Beschluss 2013 der rot-grünen Landesregierung unter Stephan Weil (SPD). Nun bringt der Ministerpräsident die Rückkehr zu einer achtjährigen Amtszeit ins Gespräch. Zu Recht, wie Ditzfeld findet. Denn fünf Jahre können seiner Ansicht nach unter Umständen ganz schön knapp sein.

Wenn man Projekte auf den Weg bringt, will man ja nicht nur die Keimlinge sehen, sondern vielleicht dann auch die Ernte mitbekommen.

„Für jemanden, der weder aus der Politik noch aus der Verwaltung kommt, ist es schwer, sich innerhalb dieser fünf Jahre einzuarbeiten und dann auch noch Dinge anzuschieben. Es dauert allein ein bis eineinhalb Jahre, bis man in so einem Rathaus überhaupt alles kennengelernt hat“, sagt der Achimer Verwaltungschef. „Und nach der Einarbeitung geht dann ja im Grunde schon bald wieder der Wahlkampf los – dazwischen bleibt dann nicht mehr viel.“ Dagegen hält er eine sieben- bis achtjährige Amtszeit, wie jetzt von der Landesregierung angedacht, für sinnvoll: „Das ist eine vernünftige Zeit, um Ideen auch umzusetzen. Denn wenn man Projekte auf den Weg bringt, will man ja nicht nur die Keimlinge sehen, sondern vielleicht dann auch die Ernte mitbekommen.“

Denn vieles dauert mittlerweile seine Zeit: „Beispielsweise, wenn es um Projekte im Innenstadtbereich geht. Da ist oft ein aufwändiges Planänderungsverfahren notwendig, und so etwas dauert“, sagt Ditzfeld. Das Gewerbegebiet Achim-West, die Feuerwehr in Uphusen, das Lieken-Quartier, den Bau von Kindergärten, das Freibad, die Zusammenlegung von Haupt- und Realschule zur IGS nennt er als Stichworte. „Allein, dass wir uns als Stadt drei Bäder – das Hallenbad, das Freibad und die Schwimmhalle in Uesen – leisten. Es ist Wahnsinn, was wir an Aufgaben haben. Vor 30 Jahren war das noch ein Bruchteil.“ Und es sind alles Themen, die Zeit kosten.

Besondere Herausforderungen

Allerdings spielt bei ihm auch der Blick auf die vergangenen Jahre eine Rolle, die noch einmal besondere Herausforderungen parat hatten: „Da sind viele Aufgaben dazu gekommen, und das habe ich auch gemerkt: 2015 begann die Flüchtlingskrise mit dem damit verbundenen Druck, dann kam Corona, und als das noch nicht einmal vorbei war, kam der Krieg in der Ukraine dazu – inklusive der Diskussionen um Energiekosten und Gaspreise. Von daher waren die letzten acht Jahre schon Hardcore.“

Zu der Vielfalt und Komplexität der Themen kommt noch etwas anderes: Der allgemeine Ton ist rauer geworden. „Die Zusammenarbeit mit dem Rat ist gut, aber bei Debatten in der Öffentlichkeit kommt es wie im Fall ,Achim-West‘ zur Lagerbildung, und da geht es dann auch schon unter die Gürtellinie“, erinnert er sich. „Solange eine Diskussion auf einer vernünftigen Ebene bleibt, ist alles in Ordnung. Aber bei Drohungen in Richtung des privaten Bereichs ist eine Schmerzgrenze erreicht.“

Attraktivität einer achtjährigen Amtszeit

Ein weiterer Punkt: Während die Amtszeit der Bürgermeister auf fünf Jahre zusammengestrichen worden war, hat sich an den acht Jahren beispielsweise für Erste Stadträte nichts geändert. „Durch einen unterschiedlichen Wahlrhythmus kann es dazu kommen, dass beide zeitgleich ins Amt kommen. Dabei ist es wichtig, dass wenn jemand neu gewählt wird, der andere Hauptamtliche bereits ein bisschen Erfahrung im Amt hat. Von daher wäre eine Verlängerung der Amtszeit nicht nur für den Bürgermeister vernünftig, sondern für alle Beteiligten – also auch für den Stab.“

Aus seiner Sicht ist zudem für potenzielle Bewerber eine achtjährige Amtszeit attraktiver als die jetzige. „Man hat für fünf Jahre einen Job gekündigt, in dem man, wie in meinem Fall, 25 Jahre gearbeitet hat. Wenn es dann mit der Wiederwahl nicht klappt, weil man nicht wirklich etwas umsetzen konnte, steht man da – ohne beispielsweise eine Art Überbrückungsgeld“, erklärt er die Situation. Mit einer achtjährigen Amtszeit als Minimum in Aussicht könnte seiner Meinung nach die Hemmschwelle sinken, für einen Bürgermeistersposten zu kandidieren.

Egal, ob Ditzfeld 2026 noch einmal antritt und die Amtszeit dann bei fünf oder acht Jahren liegt: Es wird Projekte geben, deren Umsetzungsdauer im Unklaren liegen: „,Achim-West‘ ist da gar nicht einzuschätzen, da warten wir auf einen Planfeststellungsbeschluss.“ Aber auch, was die Ganztagsschulen angeht: „Bis das alles läuft, sind wir in der nächsten Wahlperiode“, ist sich Rainer Ditzfeld sicher. Und die könnte unter Umständen dann wieder acht Jahre betragen, anstatt fünf.