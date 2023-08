Frank Schmidt vom Paula-Modersohn-Becker-Museum über Frauen in der Kunstwelt

Von: Nina Baucke

Frank Schmidt referiert in Achim über die Sichtbarkeit zeitgenössischer Künstlerinnen. © Paula-Modersohn-Becker-Museums

Welche Rolle spielen Frauen in der Kunstgeschichte und wie sieht die Situation für Künstlerinnen heute aus? Wir sprechen darüber mit Frank Schmidt, Direktor des Paula-Modersohn-Becker-Museums in Bremen, der in der kommenden Woche einen Vortrag in Achim hält.

Achim – Ihre Namen sucht man in Standardwerken vergeblich – und doch gibt es sie: Frauen in der Kunstwelt. Über die Sichtbarkeit zeitgenössischer Künstlerinnen referiert Frank Schmidt, Direktor des Paula-Modersohn-Becker-Museums in Bremen, am Donnerstag, 7. September, im Institut Wellborg. Das Kreisblatt spricht mit ihm über die Herausforderungen, die sich Frauen in der Kunstwelt stellen, und was sich an den Voraussetzungen noch ändern muss.

Warum beschäftigt „Mann“ sich mit diesem Thema?

Zum einen stehe ich einem Museum vor, das schon seit fast 100 Jahren einer Frau gewidmet ist. Wir sind also schon sehr lange im Geschäft, eine Künstlerin sichtbar zu machen und mit einem eigenen Museum zu würdigen. Zum anderen ist es natürlich im Moment ein großes Thema. Seit einigen Jahren schaut man verstärkt darauf: Wie sind Künstlerinnen in Museen und in Ausstellungen vertreten? Wie sieht es auf dem Kunstmarkt aus? Wie ist die Sichtbarkeit von Künstlerinnen? Da ist noch viel Luft nach oben und daher ein spannendes Thema, dem sich nicht nur mein Haus stellt, sondern eben viele Museen. Denn viele stellen beim Blick in ihre Sammlungen fest, dass sie größtenteils Künstler in ihren Beständen haben.

Gibt es Themen oder Motive, die Kunstwerke spezifisch „weiblich“ oder „männlich“ machen?

Hier muss man zunächst einmal bedenken, dass Frauen andere und schlechtere Voraussetzungen hatten und es schwer für sie war, in diese Männerdomäne hineinzukommen. Es war manchmal leichter, wenn sie Motive und Themen gewählt haben, die eher Frauen zugeschrieben wurden. Zum Beispiel Porträts, Stillleben sowie Tier- und Mutter-Kind-Darstellungen – das waren Sachen, die man ihnen eher zugetraut hat. Während Historiengemälde und monumentale Darstellungen immer eine Männerdomäne waren. Prinzipiell glaube ich, dass die Werke von Künstlerinnen Qualitäten haben, die besonders sind.

In der Ankündigung für den Vortrag fallen die Namen dreier Künstlerinnen, neben Paula Modersohn-Becker auch Artemisia Gentileschi und Angelika Kauffmann. Was hat deren Werke mit Blick auf die männliche Konkurrenz so besonders gemacht, dass ihre Namen heute noch ein Begriff sind?

Wir kennen die Namen, weil sie einfach so gut und bestens vernetzt waren. Artemisia Gentileschi ist eine großartige Malerin, die den Vorteil hatte, dass sie einer Künstlerfamilie entstammte. Ansonsten wäre es für eine Frau in dieser Zeit als Künstlerin schwer gewesen. Wenn man ihre Werke sieht, dann sind diese genauso stark wie die ihrer Zeitgenossen. Die damaligen Käufer haben ihre Werke nicht gesammelt, weil sie eine Frau war, sondern weil sie von der Qualität der Werke überzeugt waren, und bei der international tätigen Angelika Kauffmann ist es ähnlich.

Wie modern war Paula Modersohn-Becker im Vergleich zu ihren männlichen, zeitgenössischen Kollegen?

Sie hat nach ihrer Ausbildung durch vornehmlich männliche Lehrer später vor allem in Paris auf die großen Künstler geschaut, auf Cézanne, auf Gauguin und auf van Gogh. Das waren die Künstler, denen sie nacheiferte, die sie bewundert hat und an denen sie sich gemessen hat. Und sie hatte schon die Auffassung, dass sie genauso gut sein kann. Gerade in ihren letzten Jahren hat sie auf jeden Fall gleichberechtigte Arbeiten geschaffen, die modern sind, die aber damals nicht gesehen wurden, weil sie nicht ausstellte.

Wie sieht die aktuelle Situation für Künstlerinnen aus, und warum hat sich der Kunstbetrieb so lange als Männerdomäne gehalten?

Ich denke, das hängt zum einen mit den Mechanismen des Kunstmarktes zusammen. So setzen Galeristen natürlich gerne auf Künstler, die sich verkaufen lassen, und wenn sich Kunst von Männern gut verkauft, dann halten sie erst einmal daran fest. Aus unternehmerischer Sicht ist das nachvollziehbar. Bei Künstlerinnen waren weniger Leute bereit, Geld dafür zu bezahlen. Das setzt sich natürlich dann bei den Museen fort, die Werke kaufen, um sie in ihre Sammlungen zu integrieren. Wenn der Kanon einfach noch männlich geprägt ist, dann braucht es einfach sehr lange, um das aufzuweichen. Aber es ändert sich gerade, die Zahl der Museumsdirektorinnen steigt – und um so mehr Ausstellungen von Künstlerinnen gibt es. Diese Direktorinnen und Direktoren gehen in den Kunsthandel, zu den Messen und wollen auch da mehr Kunst von Frauen kaufen. In den Galerien werden wesentlich mehr Werke von Künstlerinnen gezeigt. Zuletzt beim Karin-Hollweg-Preis in Bremen waren von 17 Meisterschülern zwölf Frauen. Aber auch bei der Biennale in Venedig, bei der Documenta: Da tut sich einfach unheimlich viel, aber alle Zahnräder – Museen, Kunstvereine, Galerien, Sammler – müssen ineinander greifen.

Sie sagen, Galerien sind auch Unternehmen. Braucht es dann hauptsächlich wirtschaftlichem Mut, mehr auf Künstlerinnen zu setzen?

Mut ja, aber die Erkenntnis, dass es viele gute Künstlerinnen gibt, ist schon länger da. Mittlerweile erkennen Galerien diese unglaublich hohe Qualität und erfahren, dass es zunehmend mehr Sammler von Künstlerinnen gibt. Es hängt alles miteinander zusammen – und unternehmerisch lohnt sich das mittlerweile auch. Auch, wenn Kunst von Frauen tendenziell noch weniger teuer ist.

Was müsste sich denn noch ändern, damit Künstlerinnen vergleichbare Voraussetzungen haben wie männliche Künstler?

Wir sind auf dem richtigen Weg: Diese Räder drehen sich immer schneller und greifen damit auch immer schneller ineinander. Wir als Paula-Modersohn-Becker-Museum stehen da ein bisschen außen vor, weil wir immer schon Künstlerinnen gezeigt haben. Meine Kollegen durchforsten jetzt ihre Sammlungen und sagen: Wir haben zu wenig Werke von Künstlerinnen. Aber das geht nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein Prozess. Ich weiß also nicht, ob wir da noch viel machen müssen, außer weiterhin gute Künstlerinnen zu zeigen. Dann wird das funktionieren, weil die Qualität da ist. Früher hat man oft gesagt: Dann sind sie halt nicht so gut. Man hat immer verglichen. Das macht man heute nicht mehr. Man kann das nicht diktieren, sondern es muss sich in den Köpfen der Menschen in der Breite durchsetzen und das braucht einfach Zeit.

Wie sieht es mit den Bewertungskriterien aus, die man an die Kunstwerke anlegt – spielt die Frage, ob Künstlerin oder Künstler, noch eine Rolle, oder sind sie inzwischen einheitlich?

Mittlerweile ja. Man sieht die künstlerische Position, aber nicht, ob es von einem Mann oder einer Frau geschaffen wurde. Das spielt eigentlich gar keine Rolle mehr, und ich glaube so weit sind wir inzwischen durchaus gekommen, dass sich das sehr stark gewandelt hat. Das Problem früher war ja gewesen, dass einfach die vielen Künstlerinnen, die es ja durchaus gab, nicht sichtbar waren. Deswegen ja auch der Titel des Vortrags „Die neue Sichtbarkeit“. Ich denke da beispielsweise an Maria Lassnig, eine der bedeutendsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts, die erst im relativ hohen Alter, mit über 50 Jahren, ihren Durchbruch hatte. Die Sichtbarkeit kam bei Frauen oft sehr spät.

Natürlich zeigen Sie als Paula-Modersohn-Becker-Museum ihre Bilder, aber legen Sie darüber hinaus auch den Fokus auf weibliche Künstlerinnen bei sich im Museum?

Wir schauen immer, ob es Künstlerinnen gibt, die man entdecken kann, wir haben beispielsweise Fotografinnen gezeigt, die vorher nicht im Fokus waren. Aktuell zeigen wir mit Louisa Clement eine spannende zeitgenössische Stimme. Wir gehen dabei nach der Qualität und der Frage, was ins Haus passt. Unser Vorteil ist, dass wir schon immer ein Künstlerinnen-Museum waren. Wir müssen da jetzt nichts nachholen. Es gibt Häuser, die jetzt nur noch Ausstellungen mit Künstlerinnen machen. Das wird sich irgendwann einpendeln. Was die Preise angeht, rechnet man damit, dass dies um 2050 soweit sein wird. Vielleicht geht es aber auch schneller. Schließlich studieren an den Akademien inzwischen wesentlich mehr Künstlerinnen, es gibt immer mehr Professorinnen und so weiter. Dadurch verschiebt sich das auf jeden Fall. Und das ist gut so.