Radschnellweg soll von Baden bis nach Mahndorf führen

In den grün gekennzeichneten Abschnitten ist der Radweg nördlich der Bahnstrecke für die geplante Turboverbindung von Baden (unten rechts) bis nach Mahndorf (oben links) bereits in einem guten Zustand. Gelb zeigt Sanierungsbedarf an, bei Rot fehlen Wegflächen.

Achim - Von Michael Mix. Immer neue Straßen? Vorfahrt für den Autoverkehr? Die Stadt Achim will jetzt ein Stück weit gegensteuern und einen Radschnellweg, der die Bahnhöfe Mahndorf, Achim und Baden, aber auch weitere Ortsteile miteinander verknüpft, schaffen. Von einem „hochwertigen Mobilitätsangebot“ ist die Rede, das den Wohn- und Wirtschaftsstandort Achim weiter stärken könne.

Eine Machbarkeitsstudie zu dem millionenteuren Vorhaben, das auf einer weitgehend vorhandenen Trasse nördich der Bahnstrecke verwirklicht werden soll, wird am kommenden Dienstag im Ratsausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr vorgestellt. Die öffentliche Sitzung beginnt um 17 Uhr im Ratssaal.

Der Radverkehr habe in der Stadt Achim für alle Bevölkerungsteile eine hohe Bedeutung, heißt es in der von der Verwaltung erstellten Beschlussvorlage für das Gremium. In den vergangenen Jahren seien Strecken entlang der Landesstraße in Bierden und Uphusen und ein kurzer Abschnitt an der Embser Landstraße gemeinsam mit der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr saniert worden. Die Instandsetzung der Radwege in den Ortsteilen Achim und Uesen lasse aus finanziellen Gründen leider noch auf sich warten.

Doch für das neue Vorhaben sei durchaus Geld vorhanden – nicht in Hannover, aber in Berlin. Nach Rücksprache mit dem niedersächsischen Verkehrsministerium bestünden „gute Chancen, dass die Stadt Achim in das Förderprogramm des Bundes für Radschnellwege aufgenommen wird“. 75 Prozent der Investitions- und der Planungskosten würden aus diesem Topf bezahlt.

Nach einer ersten „groben Kostenskizze“ sind für den Ausbau eines Radschnellwegs vom Bahnhof Baden bis zur Bremer Landesgrenze 6,5 Millionen Euro einzukalkulieren. Der Eigenanteil der Stadt würde also bei etwa 1,6 Millionen Euro liegen, „verteilt auf voraussichtlich fünf Haushaltsjahre“. Die Realisierung des Projekts werde einige Zeit in Anspruch nehmen, da unter anderem auch noch Grundstücke für die Schnelltrasse erworben werden müssten, erläutert die Verwaltung.

Für die Route schlägt die Konzeptstudie größtenteils die schon heute bestehende Wegeverbindung nördlich der Eisenbahnlinie vor. Diese verlaufe weitgehend Kfz-frei und liege dennoch zentral; somit würde nicht nur der regionale Radverkehr zwischen Achim und Bremen profitieren, sondern auch der zwischen den Ortsteilen, wird hervorgehoben.

Zur Art des vorgesehenen Ausbaus macht die Studie keine Angaben. Angesichts der erheblichen Investitionskosten erstaunt allerdings die Anmerkung: Auf der Route gebe es lediglich „geringe Ausbaubedarfe“, „weite Teile“ könnten „mit geringem Aufwand“ realisiert werden.

Am Nutzen der geplanten Radschnelltrasse lässt die Studie keinen Zweifel. Immer mehr Leute stiegen für den Weg zur Arbeit und in der Freizeit aufs Fahrrad um, E-Bikes würden immer beliebter. Und die Großvorhaben Lieken-Bebauung, Amazon-Logistikzentrum und Gewerbegebiet Achim-West lägen allesamt an der Strecke.

Darüber hinaus würde sie am Bahnhof Mahndorf an die von Bremen geplante Premiumroute D15 anknüpfen, die den Bremer Südosten mit der Innenstadt und Bremen-Nord verbinden soll. Und der neu gebildete Arbeitskreis, der ein Mobilitätskonzept mit Augenmerk auf einer Stärkung des ÖPNV und des Radverkehrs im Landkreis anstrebe, wolle den Weg über den Bahnhof Baden hinaus bis nach Verden fortführen.