Radfahren lernen am Bürgerzentrum

Einige haben noch ein paar Probleme mit dem Gleichgewicht, andere fahren schon in Begleitung von Mehmet Ates vom Bürgerzentrum (Büz) Magdeburger Straße durch den Achimer Stadtverkehr. Sieben geflüchtete Frauen aus Syrien, Irak, Eritrea und Afghanistan haben in der vergangenen Woche auf dem Büz-Gelände das Fahrradfahren gelernt. Zusammen mit der Kontaktbeamtin der Polizei, Katja Brammer (l.), und Willi von der Höhe vom ADFC (5.v.l.) brachten Ates und seine Kollegin Marianne Staudacher die Frauen im Alter von 30 bis 50 Jahren aufs Rad. In der Woche zuvor hatte es bereits einen ähnlichen Kurs in Achim-Baden gegeben. Die Fahrräder stellte das Büz zur Verfügung, nachdem der ADFC sie aufgearbeitet hatte. Vor allem die Drahtesel mit tiefem Einstieg waren für die Anfängerinnen zum Üben ideal. Für die nächsten Kurse in den Herbstferien benötigen die Helfer noch Fahrradhelme in den Größen 53 bis 58. Wer welche abzugeben hat, kann das beim Büz tun. Foto: Bischoff