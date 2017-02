Querelen um Herzsport – BSV steht auf Kippe

Achim - Von Michael Mix. Der Behindertensportverein (BSV) Achim steht möglicherweise vor dem Aus. Nach Querelen um Hallenzeiten für die vier Herzsportgruppen haben Vorsitzender Volker Wrede und sein Stellvertreter Helmut Masemann ihre Ämter hingeworfen.

Wenn bei der außerordentlichen Jahreshauptversammlung, die für Montag, 27. Februar, um 19 Uhr im Kasch anberaumt ist, sich keine neue Führungsspitze finden lässt, droht die Auflösung des Vereins.

Wrede und Masemann hätten „nach Trouble mit den Herzsportgruppen“ auf der Vorstandssitzung am 30. November ihre Posten entnervt aufgegeben, berichtet Heiko Kremer, der seitdem den BSV mit seinen rund 420 Mitgliedern kommissarisch leitet. Als 2. Vorsitzende sei Marlene Meister eingesprungen. Aber weder er noch sie stünden für die beiden Positionen über den 27. Februar hinaus zur Verfügung. „Ich habe das 15 Jahre lang gemacht und bin jetzt 75“, sagt Kremer, der bis zum Amtsantritt von Wrede 2015 Vorsitzender war.

Aber wieso ist es überhaupt zu den für den Verein bedrohlichen Turbulenzen gekommen? Die Herzsportgruppen, in denen insgesamt rund 80 Männer und Frauen nach Herzinfarkten oder -klappenoperationen jede Woche unter ärztlicher Aufsicht ein sanftes Training für die Gesundheit absolvieren, spielen dabei die Hauptrolle.

Im Herbst 2015 mussten sie ihre angestammte Übungsstätte, die Sporthalle am Arenkamp in Uphusen, verlassen, weil der Landkreis und die Stadt dort Flüchtlinge aus Syrien und anderen Ländern einquartierten. Bis diese dort im Sommer 2016 wieder auszogen, trainierten die Herzsportler im Gymnastikraum der Badener Lahofhalle. Zurück an den Arenkamp ging es dann aber trotzdem nicht. Die Arbeitsgemeinschaft Achimer Sportvereine (AAS), die für alle Trainingsgruppen und Mannschaften im Stadtgebiet einen Hallenbelegungsplan erstellt, entschied anders. Danach treffen sich die BSVler seit August jeden Mittwoch in der Halle der Realschule zum Reha-Sport. Und genau das ist der Stein des Anstoßes.

„Wir haben dort ungünstigere Trainingszeiten als in Uphusen“, beklagt Kremer. Die Realschulhalle ist von 15 bis 18.30 Uhr für die vier BSV-Gruppen reserviert. „Das ist für Berufstätige zu früh.“

Zudem seien die Geräteräume zu klein. Sitzhocker, Pezzibälle und andere Utensilien, die benötigt würden, fänden dort nur in begrenzter Anzahl Platz.

Dazu komme noch, dass für Schwerkranke der Weg vom Auto zur Halle zu weit sei. „Auch das war in Uphusen mit den Parkplätzen fast vor der Tür besser“, sagt Kremer.

Mit all diesen Gegebenheiten seien die Übungsleiterinnen Regina Banks und Ute Gerken sowie die Gruppenmitglieder unzufrieden. Ihren Unmut hätten sie sowohl gegenüber Wrede und Masemann als auch dem AAS-Vorsitzenden Dennis Lorenz zum Ausdruck gebracht.

„Für viele aus den Gruppen, aber auch für Frau Gerken und einige Ärzte ist 15 Uhr zu früh“, bekräftigte Übungsleiterin Banks auf Nachfrage. „Ein Beginn wie früher um 16 Uhr wäre besser.“

Mindestens genauso stört sie die „nach dem Schulsport stickige Luft“ in der Halle. Für die Belüftung gebe es lediglich zwei kleine Klappen, überdies sei die Umwälzanlage defekt. „Regelmäßig schnappen vier, fünf Teilnehmer nach Luft“, berichtet Regina Banks. „Das war in Uphusen nicht der Fall.“

Auf die dortige Halle seien allerdings „verschiedene andere Gruppen angewiesen“, sagt AAS-Vorsitzender Lorenz. Und nennt zum Beispiel die Rollstuhl-Basketballer des TSV Achim und die Floorballspieler des TB Uphusen. Zudem sei acht-, neunjährigen Handballern aus diesem Ortsteil, die dort ebenfalls trainierten, der recht weite Weg zu einer Halle in der Stadtmitte kaum zuzumuten.

„Wir dürfen als AAS keinen Verein bevorzugen und müssen gucken, dass die einzelnen Gruppen ihren Sport bestmöglich ausüben können“, betont Lorenz. Für das Wohl der Herzsportgruppen seien „viele Anstrengungen“ unternommen worden.

So sei die AAS dem Wunsch des BSV nach einer langen Hallenzeit am Stück nachgekommen. Auch sei die Sportstätte der Realschule teilbar und verfüge über separate Räume, die etwa für ärztliche Untersuchungen genutzt werden könnten. Akut herzkranke Personen dürften auf dem nahen Gelände der Erich-Kästner-Schule parken.

Leider beharrten die Übungsleiterinnen und die Herzsportler auf der alten Übungsstätte und zeigten sich „null flexibel“, kritisiert Lorenz. Und fügt an: „Nach den Sommerferien werden die Hallenzeiten für ein Jahr neu vergeben.“ Ein Ende des BSV mit seinem „ganz wertvollen Angebot“ wäre aus seiner Sicht „dramatisch“.

Aber genau das befürchtet Heiko Kremer. Ohne Führungspersonal würde der BSV wahrscheinlich eine Abteilung des TSV Achim. Kremer: „Die Eigenständigkeit des Vereins steht auf der Kippe.“