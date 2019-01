Purple Rising in Achim

Purple Rising bei einem Konzert in westfälischen Soest.

Achim – Purple Rising heißt eine Deep-Purple-Tribute-Band, die am Samstag, 12. Januar, im Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium gastiert. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Veranstalter ist Mathias Seidel von „Im Orbit“ Events mit Unterstützung der Firma „Solight“.

Deep Purple gelten als einer der Wegbereiter des klassischen Hard Rock. Mit Titeln wie „Black Night“, „Smoke on the Water“, oder „Burn“ schuf die Band Klassiker für die Ewigkeit. „Purple Rising interpretieren die Musik von Deep Purple gekonnt virtuos, ganz im Stil der Siebziger: Leidenschaftliche Improvisationen und wilde Duelle zwischen Gitarrist Reik Muhs und Tastenmann Andreas König, der bereits mit Deep-Purple-Legende Jon Lord auf der Bühne stand, lassen Songs wie ‘Child in Time’ und ‘Space Truckin’ gerne auch die 20-Minuten-Marke sprengen“, heißt es ein einer Pressemitteilung. Der charismatische, stimmgewaltige Frontmann Patrick Sühl meistere den Spagat zwischen sämtlichen Deep-Purple-Sängern, betonen die Veranstalter und versprechen „ein zweieinhalb stündiges Konzerterlebnis im Theaterstil“.

Karten gibt es zum Preis von 25 Euro über Nordwest-Ticket und in den Verkaufsstellen der Kreiszeitung.