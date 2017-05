Der Pulsschlag Europas

Aufruf zum Tag des Grundgesetzes am 23. Mai

Achim - „Pulse of Europe“ heißt eine inzwischen europaweit verbreitete Bewegung, deren Anhänger gegen rechte Populisten und für demokratische Grundwerte auf die Straße gehen und singen. Nun ruft Hans Ludwig Schröder, Pastor im Ruhestand, zusammen mit Gleichgesinnten die Achimer Bevölkerung auf, sich dieser Bewegung anzuschließen und sich am Dienstag, 23. Mai, 19 Uhr, an einer Kundgebung auf dem Bibliotheksplatz zu beteiligen.