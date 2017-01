Pügeleien von Türken einfach mal erfunden

ACHIM - „Vier oder fünf Südländer“ prügelten sich gerade an der Achimer Friedrichstraße, meldete der Mann über Polizeinotruf am 28. März vorigen Jahres gegen 23.30 Uhr. Um 1.40 Uhr früh am 11. April legte er noch eine Schippe drauf: Zehn bis vierzehn Türken und Polen seien im Norden Achims heftig aneinandergeraten. Polizeistreifen rückten an den vermeintlichen Ort des Geschehens aus und fanden – nichts.

Wegen „Missbrauchs von Notrufen in 2 Fällen“ und außerdem wegen Beleidigung saß der 32-jährige Anrufer jetzt als Angeklagter vor dem Achimer Amtsrichter. Die Beleidigung besteht aus dem Wort „Hundesohn“, mit dem er den Angestellten einer Achimer Tankstelle tituliert hatte, als beim Zurückgeben von Wechselgeld an einem frühen Abend im Juli Münzen zu Boden gefallen waren.

Der Angeklagte – selbst mit Migrationshintergrund – räumte all sein Fehlverhalten ein und entschuldigte sich ausdrücklich bei dem als Zeugen geladenen Tankstellen-Beschäftigten.

„2016 war mein schlimmstes Jahr“

„2016 war mein bisher schlimmstes Jahr“, erläuterte er. Verlust des Jobs, der Freundin sowie einige andere Sachen seien auf ihn eingestürzt, und er habe verstärkt zu trinken angefangen.

Auch im türkischen Café des Kulturvereins genehmigte er sich gern seine geliebten Wodka-Orange-Cocktails. Den Inhalt von sieben bis acht 0,4-Liter-Gläsern dieser Mischung und dazu einige Tequilas habe er jeweils vor seinen Notruf-Streichen geleert gehabt. Tonaufnahmen bestätigen laut Richter Andreas Minge, dass der Anrufer stark lallte.

Eine Achimer Polizistin erinnerte sich an einen torkelnden Mann, der kurz nach dem Anruf aus der Telefonzelle Friedrichstraße einsam auf der nächtlichen Straße unterwegs war. Er fiel der Streifenwagenbesatzung auf und wurde von den Uniformierten angesprochen. Offenbar gab es bei der Kontrolle ebenfalls noch gemurmelte Beleidigungen, die aber jetzt nicht Gegenstand der Gerichtsverhandlung waren.

Eine wegen Alkoholgenusses eingeschränkte Steuerungsfähigkeit zur Zeit der Vorfälle bescheinigte ein rechtsmedizinischer Gutachter von der Universität Göttingen in der Verhandlung dem Angeklagten. Der sei aber auch wieder nicht so stark betrunken gewesen, dass ihm die Einsicht in sein Tun völlig gefehlt hätte und er sich vielleicht an nichts mehr erinnere. Die kritische Grenze hierfür liege bei zwei Promille.

Das Urteil lautete auf eine Gesamt-Geldstrafe von 1200 Euro. Positiv bewertete das Gericht dabei, dass der Angeklagte alle Taten eingeräumt und Reue gezeigt habe. Im Übrigen sei auch niemand zu Schaden gekommen.

Auf der anderen Seite schlugen acht Vorstrafen unter anderem wegen Beleidigung, Körperverletzung, Handel mit Rauschmitteln und Trunkenheit im Straßenverkehr negativ zu Buche.

Nach eigenen Angaben hat der 32-Jährige seine große Krise mittlerweile überwunden, seine Lehren gezogen und auch mit dem Trinken aufgehört.

Was ihn dazu getrieben hat, die Polizei mit den Anrufen in die Irre zu führen, mochte Richter Minge nur mutmaßen. Vielleicht sei das aus unterdrückter Aggression wegen früherer Erfahrungen mit Ordnungskräften geschehen.

Die Staatsanwältin hatte in ihrem Plädoyer noch einmal deutlich gemacht, dass „Missbrauch von Notrufnummern“ kein Kavaliersdelikt sei, sondern sogar mit Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren geahndet werden könne. - la