Publizierende Polizistin: 28-Jährige schreibt ein Buch über ihren Streifendienst im Landkreis Verden

Von: Christian Walter

Die 28-jährige Polizeioberkommissarin war einige Jahre im Landkreis Verden stationiert. Einige Einsätze führten sie auch nach Achim. Unter dem Pseudonym Eli Bosch hat sie ein Buch über ihre Erlebnisse im Polizeidienst geschrieben. © Eli Bosch

Eine 28-jährige Polizeioberkommissarin, die einige Jahre im Landkreis Verden stationiert war, hat unter dem Pseudonym Eli Bosch ein Buch über ihre Erlebnisse im Polizeidienst geschrieben.

Nachtschicht. Der Streifenwagen jagt über die Straßen, das Blaulicht auf dem Dach zuckt durch die Szenerie. Eli Bosch ist im Einsatz. „Ich liebte Einsatzfahrten. Besonders im Dunkeln, wenn das blaue Licht die Dunkelheit erleuchtete, schlug mein Herz schneller und ich spürte jedes Mal meine Begeisterung für diesen Job“, schreibt die junge Polizistin in ihrem nun erschienenen Buch, in dem es um ihre ganz persönliche Sicht auf den Beruf geht, den sie schon seit Teenager-Tagen ausüben wollte. Reale Einsätze aus der Region, die sich so gar nicht lesen wie ein Polizeibericht. Und das ist ganz genauso gewollt.

„Fahrzeuge wie Flugzeuge“, „Beschwipste Post“, „CARfreitag“, „Verbrenn dich nicht!“, „Freaky Friday“ – Allein schon die Titel der Kapitel sind ungewöhnlich. So wie das ganze Buch von Eli Bosch und die Idee, die dahinter steht. Man würde sicher nicht sofort darauf kommen, dass sich hinter den kreativen Überschriften reale Polizeieinsätze verbergen.

„Wenn blaues Licht die Nacht erhellt – kein Tag wie ein anderer“ lautet der Titel des Buches von Eli Bosch, das Anfang des Monats erschienen ist. Die 28-jährige Polizeioberkommissarin und Buchautorin war einige Jahre lang im Polizeidienst in verschiedenen Bereichen im Landkreis Verden tätig, mit Schwerpunkt auf den Autobahnen sowie dem Nordkreis. Einige Einsätze führten sie auch nach Achim.

Keine realen Namen, keine genauen Orte

„Eli Bosch“ ist ein Pseudonym. Ihren wahren Namen nennt die publizierende Polizistin in der Öffentlichkeit nicht. Er ist der Redaktion bekannt, doch aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen beschränkt sich auch dieser Text auf ihren Künstlernamen.

Nicht nur ihr eigener echter Name taucht nicht öffentlich auf. Auch die Namen ihrer Kolleginnen und Kollegen sind geändert, „aber wenn sie die Geschichten lesen, werden sie erkennen, dass sie es sind“. Bosch nennt zudem keine genauen Orte, Namen von Menschen aus den Einsätzen ohnehin nicht – zum Schutz der Betroffenen. Immerhin handelt es sich um reale Einsätze mit teilweise emotionalen, belastenden oder strafrechtlichen Folgen.

Einer ihrer Einsätze: Eli Bosch mit einem Kollegen bei einem Unfall an der A27-Abfahrt Achim-Nord. © Christian Butt

Verfolgungsfahrten, Drogendelikte, Diebstähle, Unfälle, Streitigkeiten, Verkehrsverstöße – die Liste lässt sich beliebig erweitern. In wenigen Jahren Polizeidienst in der Region hat Eli Bosch allerlei erlebt. „Jedes Kapitel hat einen anderen Schwerpunkt“, sagt sie. In den rund 20 Kurzgeschichten spiegeln sich besonders spannende oder spektakuläre Einsätze, besondere Momente mit liebgewonnenen Kollegen, schöne Erinnerungen, bemerkenswerte Kuriositäten aus dem Polizeidienst, ihre Vorlieben in der Schichtdienststruktur („Ich bin eher so die Nachteule“) oder auch Einblicke in ihre innere Gefühlswelt im Einsatz.

Und ja: Auch einen Streifenwagen mit Blaulicht zu fahren, ist etwas Besonderes.

Nach dem Abitur 2014 in ihrer Heimat Sachsen-Anhalt verschlug es sie nach Oldenburg zum Studium an der Polizeiakademie. Ab 2017 war sie bei der Polizeiinspektion Verden / Osterholz im Streifendienst. Eli Bosch hatte schon früh – „mit 13, 14 Jahren“ – Interesse am Polizistinnenberuf entwickelt, „da war für mich klar: Ich mache Abitur, bewerbe mich im gehobenen Dienst und gehe zur Polizei, und daran hat sich irgendwie nie etwas geändert.“ Ein reiner Bürojob sei für sie nicht denkbar gewesen. Die Aussicht darauf, täglich draußen auf der Straße unterwegs zu sein, habe den Beruf bei ihr punkten lassen. „Und ja: Auch einen Streifenwagen mit Blaulicht zu fahren, ist etwas Besonderes“, gibt sie zu. Vor allem die Abwechslung hatte für Eli Bosch ihren Reiz: „Man geht zum Dienst und weiß nicht, was einen erwartet. Es kann ein Tag werden, wo nicht viel passiert, es kann ein Tag werden, wo total krasse Sachen passieren.“

Dramatische Einsätze

Dabei sind durchaus auch Erlebnisse, „die man nicht mehr vergisst“. Besonders in Erinnerung geblieben sind der Polizistin etwa ein tödlicher Motorradunfall einer jungen Frau oder auch ein dramatischer Einsatz an einer Autobahnbrücke in der Silvesternacht, bei dem ein 19-Jähriger ums Leben kam.

Mein Antrieb war von Anfang an, zu vermitteln, dass wir Polizisten auch nur Menschen sind.

Doch der Beruf der Polizistin bringt natürlich nicht nur solche emotionalen und belastenden Erlebnisse mit sich, auch wenn die sich besonders ins Gedächtnis einbrennen. Eli Bosch beschreibt auch lustige oder kuriose Ereignisse, Zufallsfunde, glückliche Wendungen und schöne, nicht alltägliche Erlebnisse wie etwa einen Hubschrauberflug – den zweiten in ihrem Leben. In lockerem, teils auch mal etwas saloppem Tonfall lässt sie ihre Einsätze in dem Buch Revue passieren. Zu spüren ist während der Lektüre oft die Doppelrolle, in der die Polizistin steckt: Nach außen stets ganz die professionelle Gesetzeshüterin, gibt sie auch Einblicke in ihre Gedankenwelt. „Mein Antrieb war von Anfang an, zu vermitteln, dass wir Polizisten auch nur Menschen sind. Die Leser sollen auch mal einen Eindruck davon bekommen, dass wir uns oft unseren Teil denken, es aber nicht sagen. Und dass das ganz normal ist.“

Angefangen hat es mit Gedichten für die Schülerzeitung

Wie sie überhaupt auf die Idee gekommen ist, dieses Buch zu verfassen? Angefangen hatte ihr Faible fürs Schreiben mit Gedichten und Kurzgeschichten für die Schülerzeitung, „das fand ich interessant“, blickt sie zurück. Später, nach etwa einem Jahr Erfahrung im Polizeidienst, sei sie von Freunden gefragt worden, was sie schon so erlebt habe. Da kam ihr die Idee, beides zu verbinden. „Ich brauchte noch irgendwas neben dem Job, und wollte eh irgendwann ein Buch schreiben, also habe ich gesagt: Okay, dann eben eins über Polizeieinsätze.“

„Wenn blaues Licht die Nacht erhellt – kein Tag wie ein anderer“ lautet der Titel des Buches. © Eli Bosch

Ziel des Buches sei es – neben der subjektiven, unterhaltsamen Darstellung ihrer Einsätze – aufzuklären und Transparenz zu schaffen für Leute, die Interesse am Polizeiberuf haben. Und: Vorurteile gegenüber Polizistinnen und Polizisten abzubauen. „Es wird immer Leute geben, die die Polizei nicht mögen, weil sie glauben, dass wir uns für was Besseres halten, oder nicht verstehen, warum wir was wie machen, das weiß ich. Aber vielleicht holt es auch den einen oder anderen ab und er versteht, dass wir auch nur Menschen sind.“

Norddeutschland war irgendwann doch nichts für die Dauer: „Zu kalt, zu wenig Sonne, da war mir irgendwann klar: Ich möchte wieder zurück“, sagt Eli Bosch und lacht. Somit ist das Kapitel Landkreis Verden nun Geschichte. Was bleibt, ist das Buch, das sie auch an ihrem heutigen Dienstort Halle an der Saale stets an ihre Zeit im Norden erinnern wird.

Erschienen ist „Wenn blaues Licht die Nacht erhellt – kein Tag wie ein anderer“ am 1. März im Tredition-Verlag für Self-Publisher und kann online und in jeder Buchhandlung bestellt werden. Das Hardcover kostet 21,99 Euro, die Taschenbuch-Variante 14,99 Euro und das E-Book 7,99 Euro.

