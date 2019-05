Protestbrief von Eltern, Lehrern, Schulleitung

Bei Platzsharing mit Kita-Gruppe in Uphuser Grundschule befürchten sie Konflikte und Störungen

Uphusen – „Man kann doch nicht die Betreuung von Schulkindern opfern, um Kindergartenkinder zu betreuen“, heißt es in einem offenen Protestbrief des Schulvorstands, Elternrats und der Gesamtkonferenz der Grundschule Uphusen an Bürgermeister und Verwaltung der Stadt Achim. Es geht um die geplante Unterbringung einer 25-köpfigen Kita-Gruppe in dieser Schule.