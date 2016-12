Prinzip der warmen Stühle gilt im Gamma

Kreis-CDU zu Gast / Anbaupläne erläutert

+ Gymnasiumsdirektor Dirk Stelling (Fünfter von rechts) und Stellvertreterin Dr. Dorothea Blume (vorn links) mit der CDU-Kreistagsfraktion vor der Gamma-Mensa. In der Mitte, vorn: Kreistagsfraktions-Chef Wilhelm Hogrefe. - Foto: Laue

ACHIM - Nach dem „Prinzip des warmen Stuhls“ werden die Räume der Achimer Gymnasiums am Markt (Gamma) genutzt. Nur für die je drei fünften und sechsten Kassen gibt es noch feste Unterrichtsräume. Ansonsten heißt es: „Die Schüler wandern zu den Fächern“.

Das heißt, Räume sind Unterichtsfächern zugeordnet und werden abwechselnd nach fast lückenlosem Zeitplan von Gruppen oder Klassen belegt: Die Stühle werden also zwischendurch nie kalt.

Dermaßen anschaulich stellte die stellvertretende Gymnasiumsleiterin Dr. Dorothea Blume jetzt beim Besuch der CDU-Kreistagsfraktion die Organisation des Schulbetriebs am Markt vor.

Aber auch optimale Nutzung stößt angesichts steigender Schülerzahlen an Grenzen. So gibt es für Chemie und Physik nur jeweils einen Fachraum. Ab Jahrgang Zehn läuft daher räumlich und gerätemäßig eine enge Zusammenarbeit mit dem Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium. Im Bereich Musik sieht es am Gamma ähnlich eng aus, und insgesamt entspricht die Raumgröße im Altbau nur selten den heutzutage üblichen 70 Quadratmetern pro Klasse.

Schon im Mai hatte noch Gymnasialdirektor Ralph Gronki einen ErweiterungsAnbau beantragt. Acht Räume auf zwei Ebenen „um die Caféteria herum“ seien geplant, erläuterte sein Nachfolger Dirk Stelling jetzt. Die Caféteria selbst würde vergrößert. Vor allem zusätzliche Unterrichtsräume und eine größerer Musik-Fachbereich sind im Übrigen vorgesehen. Bei den Naturwissenschaften sei weiter Kooperation mit dem Cato geplant.

Mit dem Thema Anbau beschäftigt sich auch der Kreis-schulausschuss am Montag in der Gamma-Caféteria.

Großes Lob gab es in der Politikerrunde noch einmal für den ersten Gamma-Leiter Ralph Gronki und dessen Aufbauarbeit. Hierzu habe der sich das passende Kollegium quasi selbst mit ausgesucht und längst nicht Jeden genommer, der gern hier unterrichtet hätte, erinnerte sich Kreistagsfraktionschef Wilhelm Hogrefe.

Auch die damals hochmoderne Ausstattung mit Whiteboards statt Tafeln habe Gronki angestoßen. Inzwischen heißen die Wunderwerke Smartboards, lassen sich bestens mit digitalen Geräten von Lehrern oder Schülern vernetzen und machen Folien und Papiervorlagen fast überflüssig. - la