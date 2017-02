Prinzengarde verdreht Köpfe

Bierden - Das Zentrum des Frohsinns befand sich am Samstagabend in Bierden. Im Saal des Gasthauses Meyer hatten sich etliche Karnevalisten zur jahreszeitlichen Party versammelt, um den Ernst des Lebens zu vertreiben. Das gelingt am besten originell verkleidet. Bierdens Narren und ihren Gästen mangelte es dabei nicht an Fantasie. Modisch ganz weit vorne: Larissa I. und Klaas I.

Die Majestäten lasen bei ihrer Thronrede Trump die Leviten und wandelten dessen nationalistische Parole in eine erträglich karnevalistische. Gegen „Make the Bierdener Karneval great again“ gab es keinerlei Proteste, sondern donnernden Applaus und ein dreifaches Helau. Das schmetterten Indianer und Cowboys ebenso wie Magier, Supermänner und -frauen oder Clowns, sowie allerlei Getier oder Polizisten und Gauner.

Moderiert wurde die Sause von Volker „Volli“ Clausen, der – vorgestellt von Hausmeister „Manni“ Zupke – von der anderen Weserseite nach Bierden gekommen war. Für die Musik sorgte die „Exxited Tribute-Hit-Show-Coverband“. Sie bereitete ein „Bett im Kornfeld“, sinnierte „Über den Wolken“ und sang im Chor „Viva Colonia“.

+ Das Beste kommt immer zum Schluss: Frenetischer Applaus brandete auf, als sich das Besenballet im großen Saal des Gasthauses Meyer seinen Weg durchs Publikum bahnte. - Fotos: Hägermann

Das Bühnenprogramm begann mit einem ersten „echten Ausraster“. Die Prinzengarde schwang ihre Beine und verdrehte dabei einige Köpfe. Tänzelnd das Publikum für sich zu gewinnen und die Stimmung anzuheizen, schien das zweite ungeschriebene Motto des Abends. Davon versteht die Gruppe „Zumba“ unter Leitung von Anke Beier eine ganze Menge. Die Zumbas waren an diesem Abend bunt, glitzernd und mit Schlaghosen unterwegs. Sie präsentierten ein Abba-Medley, das einige Hits des Schweden-Quartetts bot, dazu viel rhythmische Gymnastik. Am Ende reichten flinke Helfer der Tanztruppe Wasser.

Von „Déja vu“ war im Vorfeld eine Überraschung angekündigt worden. Mitglieder der Gruppe sind fünf Frauen und ein Mann. Auf der Bühne waren aber nur drei Gesichter zu sehen. Sie gehörten „kleinen Menschen“, die vor schwarzem Tuch Beine und Arme schwangen und so einen Tanz der besonderen Art vollführten. Danach tosender Applaus und die Vorfreude auf das Besenballett.

Kaum hatte Moderator Clausen „Das Beste kommt immer zum Schluss“ verkündet, stürmten acht in Korsagen gepresste Jungs auf die Bühne und lieferten in Manier von Olivia Jones und Freddie Mercury eine leicht frivole Show.

Und was war noch? Zum Beispiel die „Village People“ mit YMCA, ein Clown im prämierten Kostüm und eine Party bis in die Morgenstunden. - häg