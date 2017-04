Premiere im Kasch: „Les Brünettes“ und ihr Beatles-Ding

Eine Premiere im Achimer Kasch: Am Freitag, 28. April, präsentiert das junge Acappella-Quartett „Les Brünettes“ um 20 Uhr hier erstmals sein neues Bühnenprogramm zum eben erschienenen, gleichnamigen dritten Album der Band (siehe obiges Cover).

Nach ihrem letzten Programm „A Women Thing“, einer Hommage an ihre musikalischen Heldinnen, hatten Les Brünettes einfach Lust auf ein „Jungs-Ding“. Und wen könnten sie sich da besser vornehmen als die Boygroup aller Boygroups: The Beatles. Durch die Augen von vier Frauen ist eine packende Nahaufnahme von Leben und Musik der Fab Four entstanden. „Les Brünettes“ entdecken auch damit laut Ankündigung wieder neue musikalische Pfade jenseits des a cappella Mainstreams.

Um dem Beatles-Spirit noch näher zu kommen, haben sie ihr Album sogar in den berühmten Abbey Road Studios in London aufgenommen – dem Ort, an dem Paul, George, Ringo und John viele ihrer Welt-Hits geschrieben und eingespielt haben…

Karten für das Konzert am Freitag gibt es zum Preis von 20, ermäßigt 18 Euro, ab sofort im Büro des Kasch sowie online unter www.kasch-achim.de