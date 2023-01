Präventionsrat Achim bietet Beratung für Geflüchtete zum Thema Schule

Von: Lisa Duncan

„Neu in Achim (NiA)“ – unter diesem Stichwort schafft der Präventionsrat eine neue Beratungsstelle im Kasch. Dort stellten die Beteiligten das Pilotprojekt vor, v.l.: Ulrike Kompch (Präventionsrat), Babette Wöckener (Sprachbildungszentrum Celle), die Ukrainerinnen Alina und Nelly Trojan, Carlos Morgado (Integrationsmanager der Stadt Achim), Olena Senn (Beraterin und Sprachmittlerin) sowie Daniel Meyer (stellvertretender Schulleiter am Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium). © Duncan

Achim – Neu in Achim? Das trifft zurzeit vor allem auf Ukrainerinnen und Ukrainer zu, die vor dem russischen Angriffskrieg in ihrem Land geflüchtet sind. Oftmals sind es junge Frauen mit ihren Kindern. Doch bei den Eltern oder Müttern herrscht eine große Unsicherheit über die jeweils geeignete Schulform für ihren Nachwuchs. Für diese Menschen und auch andere Zugewanderte startet der Präventionsrat der Stadt Achim nun ein neues Beratungsangebot im Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch). Unter dem Titel „NiA – Neu in Achim“ wird die Achimer Ehrenpreisträgerin Olena Senn in ihrer Muttersprache Ukrainisch beraten.

Inhalte der Beratung, die sich aufgrund der Lage aktuell vor allem – aber nicht nur – an Menschen aus der Ukraine richtet, sind Informationen über das deutsche Schul- und Notensystem sowie Schulbezirke in Achim. Außerdem gibt Olena Senn Hilfestellung beim Ausfüllen von Formularen. Ebenso werden Eltern (und ihre Kinder) rund um das Thema Schulpflicht informiert.

Wer sich in Achim als Neubürger im Bürgerbüro anmeldet, bekommt die Kontaktdaten für „NiA“ gleich ausgehändigt – um jeden zu erreichen. Die Beratung findet immer mittwochs zwischen 15 und 16.30 Uhr im Gruppenraum 2 des Kasch statt.

Die Aufgabe, bei Problemen im Schulleben zu beraten, sei bisher fast ausschließlich den Schulen zugefallen, berichtet Ulrike Kompch. Sie ist Fachberaterin für interkulturelle Bildung und Sprachförderung, engagiert sich seit vielen Jahren im Präventionsrat und unterrichtet als Lehrkraft am Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium (Cato) unter anderem Deutsch als Zweitsprache. „Das kann Schule allein aber dauerhaft nicht leisten“, betont Kompch. Denn die Beratung binde Kräfte und gerade die Grundschulen verfügten nicht über das dafür notwendige Personal.

Präventionsrat Achim Unter dem Vorsitz des Bürgermeisters setzt sich das Gremium aus rund 40 Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Bereiche des öffentlichen Lebens sowie relevanter gesellschaftlicher Gruppierungen zusammen. Hierzu gehören Entscheidungsträger der einzelnen städtischen Fachbereiche, der Politik, von Vereinen und Verbänden, Einrichtungen und Institutionen sowie Beratungsstellen, die örtliche Polizei und viele engagierte Einzelpersonen.

„Oftmals haben die Familien eine Odyssee hinter sich, bevor sie an der richtigen Schule landen“, schildert Babette Wöckener, Lehrerin an der Grundschule am Paulsberg und Fachberaterin für interkulturelle Bildung und Sprachförderung am Sprachbildungszentrum Celle. Denn wenn die Informationen über Mundpropaganda weitergereicht werden, gehe oft viel Zeit verloren. „NiA“ sei als Pilotprojekt zunächst bis Sommer 2023 angelegt. „Die Idee ist aber, es als Hilfesystem zu verstetigen“, betont Wöckener. Denn Migration und Integration seien keine vorübergehenden Erscheinungen. „Sich aufgehoben fühlen, Freunde finden, integriert sein, das nimmt bestimmte Probleme gleich vorweg“, hebt Kompch die Wichtigkeit des Angebots hervor.

Zu Beginn seien Fragen nach der Schulbiografie zu klären sowie nach Vorlieben und Hobbys, so Kompch. „Aber auch: Welche Zeit liegt hinter ihnen?“ Eine rein formale Beratung reiche also nicht aus. Daher freut sich der Präventionsrat, in Olena Senn eine Beraterin gefunden zu haben, die der Landessprache mächtig ist und somit persönlicher und gezielter auf die ratsuchenden Menschen eingehen kann.

Ein Prinzip, das bei der Stadt Achim schon lange Anwendung findet: Carlos Morgado, der bei der Stadt Achim für Zuwanderung und Teilhabe zuständig ist, hat seit der Flüchtlingswelle 2015 ein Netzwerk aus Sprachmittlern aufgebaut. Die ehrenamtlichen Dolmetscher beraten Neubürger und unterstützen sie bei Arztbesuchen oder Behördengängen.

Mit „Integration durch Bildung“ fasst Carlos Morgado das Pilotprojekt zusammen: „Alle Eltern wollen die beste Bildung für ihre Kinder“, sagt er. Darum erkläre er ihnen oft die Grundzüge des niedersächsischen Schulsystems und übernehme auch vereinzelt die Anmeldung an den Schulen. „Aber ich kann nicht wissen, welche Schule noch genügend Kapazitäten hat oder welche Schulform im Einzelfall geeignet ist“, erläutert Morgado.

Kompch nennt das Beispiel einer geflüchteten Mutter, deren Tochter zunächst in die vierte Klasse eingestuft wurde. Erst nach zwei Monaten kam nun der Schulwechsel, weil sich zeigte, dass das Mädchen in der fünften Klasse doch besser aufgehoben ist. „Das zeigt, dass die Beratung umfassend sein muss“, sagt sie. Und Olena Senn ergänzt: „Es geht auch darum, den Eltern zu erklären, welche Perspektiven ihr Kind hat.“ Dies sei ein wichtiger Aspekt vor dem Hintergrund, dass die geflüchteten Familien nicht wissen, wie lange der Krieg in der Ukraine noch dauert, und ob sie bleiben oder zurückgehen können oder wollen. Senn zufolge fließen manchmal Tränen, wenn Zugewanderte ihren Wohnsitz in Achim anmelden. „Da ist es wichtig, dass jemand die Sprache spricht und auch Ängste nehmen kann.“ Viele Schüler aus der Ukraine lebten buchstäblich zwischen zwei Welten: „Vormittags lernen sie Deutsch an der Schule in Achim und nachmittags nehmen sie online am Unterricht auf Ukrainisch teil“, schildert Olena Senn. Denn in Sachen Digitalisierung sei das ukrainische Schulsystem gut aufgestellt.

33 ukrainische Schüler besuchen derzeit das Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium. Hinzu kommen vereinzelt weitere Geflüchtete aus der Republik Moldau und dem arabischen Sprachraum. Die Jugendlichen hätten sehr unterschiedliche Geschichten hinter sich, weiß Daniel Meyer. Der stellvertretende Schulleiter am Cato hat für das Pilotprojekt nur lobende Worte: „Davon profitiert die Schule und auch die Leute, die unter diesen schwierigen Bedingungen hierherkommen.“

Bei dieser Gelegenheit weist Ulrike Kompch darauf hin, dass auch weiterer Wohnraum für ukrainische Familien dringend benötigt werde – denn eine sichere Wohnsituation sei eine wichtige Voraussetzung für den Schulerfolg. Wer eine Wohnung an Geflüchtete zu vermieten hat, kann dies über ein Online-Formular an den Landkreis Verden melden: www.landkreis-verden.de.