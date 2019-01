Pool statt Beckenrand

„Schwimmkurs+“ soll Kindern in den Ferien Grundkennntnisse vermitteln

+ Stolz zeigen die Teilnehmer beim Schwimmkurs+ in der Grundschule Uesen, was sie mit Pinsel und Farbe unter Anleitung von Kunstlehrerin Eva Kluck (3.v.r.) geschaffen haben. Gesa Kaemena unterstützte die Ehrenamtliche. FOTO: DUNCAN

Achim – Schwimmunfälle bei Kindern und Jugendlichen sind in den vergangenen Jahren immer mehr zum Problem geworden. Wie wichtig es ist, Heranwachsenden Grundkenntnisse im Schwimmen zu vermitteln, darauf haben Verbände und Vereine im Nachklang dieser Vorfälle hingewiesen. Das veranlasste die Stadt Achim, in den Winterferien ein Pilotprojekt in Kooperation mit dem Roten Kreuz Verden zu starten: Der „Schwimmkurs+“ im Hallenbad Uesen richtet sich an Kinder und Jugendliche, deren Eltern Anspruch auf eine Bildungskarte haben.