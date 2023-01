Politik kritisiert Umgang mit Saatkrähen-Problematik in Achim

Von: Lisa Duncan

Krähenkolonien in Achim liegen – sehr zum Leidwesen der Anwohner – häufig in der Nähe von Wohngebieten. © Bartz

Achim – Anwohner des Magdeburger Viertels, der Borsteler Landstraße oder im Umfeld der Straße An der Eisenbahn kennen zur Genüge, wie es sich in Nachbarschaft zu den Kot und Lärm produzierenden Saatkrähen-Kolonien lebt. Obwohl sie seit vielen Jahren bekannt ist, hat sich in puncto Krähenproblematik in Achim bisher wenig bewegt. Derweil bereiten sich die Vögel bereits Ende Januar/Anfang Februar auf ihre Brutsaison vor.

Immerhin: Vor rund drei Jahren gründete sich ein Arbeitskreis aus Vertretern der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Verden, der Achimer Stadtverwaltung, der Stadtratsfraktionen und betroffenen Anwohnern, um eine Strategie zum Umgang mit den Rabenvögeln zu schmieden. Zuletzt hatte der AK das Brutvorkommen der Saatkrähen im Stadtgebiet erfasst. Die Ergebnisse dieses Monitorings, das bereits im Mai 2022 abgeschlossen war, waren aber bislang nicht veröffentlicht worden. Am Montag hat der Saatkrähen-AK zum dritten Mal in nichtöffentlicher Sitzung getagt.

Was das Eingreifen schwierig macht: Saatkrähen sind per Gesetz besonders geschützt. Laut einer in der Sitzung vorgestellten Präsentation haben bisherige Vergrämungsmaßnahmen, wie etwa Am Oertel, nur dafür gesorgt, dass die Krähen sich an zusätzlichen Orten verteilt hätten, aber ihre Population in Achim habe sich nicht verkleinert: Etwa 1000 Krähennester baut eine entsprechende Anzahl Brutpaare pro Jahr.

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Hans Baum zieht ein ernüchterndes Fazit zur Gesprächsrunde: „Es dominierten Naturschützer. Durch Saatkrähen Betroffene waren nicht nur in der Minderheit, sondern auch in der Defensive. Offensichtlich haben unsere Mitbürger, die unter den Brutkolonien leiden, während der ersten beiden Gesprächsrunden den Eindruck gewinnen müssen, dass seitens Politik und Verwaltung wenig Hilfe zu erwarten ist.“ Vorschläge seien „mit Rechtsbedenken abgewiegelt oder als bloße Verlagerung des Problems in andere Bereiche abqualifiziert“ worden.

Das sieht der CDU-Fraktionsvize Rüdiger Dürr ganz ähnlich. „Das ist eine Kapitulation vor den Krähen“, zitiert er die Reaktion einer betroffenen Anwohnerin. Zu jedem Vorschlag, die Brutpaare zu reduzieren, habe die Naturschutzbehörde sofort ein passendes Problem gefunden. Dass Betroffene im Sommer ihre Terrasse „abends mit dem Kärcher reinigen“ und ihr Auto nicht vor der Tür parken könnten, darauf habe keiner eine passende Antwort gehabt. Dürr kritisiert zudem, dass die zunächst für den Herbst geplante Gesprächsrunde erst jetzt nachgeholt wurde. So bleibe jetzt nur noch ein Monat, um Saatkrähen vor der Eiablage zu verscheuchen. Für die Zukunft findet Dürr: „Man müsste rigoros vorgehen und jedes Jahr nach Ende der Brutzeit Nester entnehmen.“

Da es sich um eine interne Arbeitsgruppe handle, will die Stadt sich nicht zu den besprochenen Inhalten äußern – diese sollten zuerst in den politischen Gremien besprochen werden, teilt der städtische Pressesprecher Kai Purschke mit. Bürger könnten aber wegen Saatkrähennestern auf ihren Grundstücken eine Ausnahmegenehmigung für eine Vergrämung (zum Beispiel Nestentnahme) bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Verden beantragen. „Denn: Saatkrähennester dürfen das ganze Jahr über nicht auf eigene Faust entfernt werden.“

Ein Verscheuchen oder Stören der Saatkrähen sei Anwohnern genehmigungsfrei möglich, „aber nur außerhalb der Brut- und Setzzeit beziehungsweise nur vor der Eiablage der Vögel“, zum Beispiel mit akustischen Mitteln oder einer Baumbeleuchtung; sie dürften dabei die Tiere jedoch nicht verletzen. Der Beginn der Eiablage sei daran zu erkennen, „dass die Krähe relativ fest im Nest sitzt“, erläutert Purschke.

Besagte Ausnahmegenehmigung für das Entfernen von Nestern außerhalb der Brut- und Setzzeit können Bürger bei der Unteren Naturschutzbehörde „formlos unter Angabe des Standortes und der Nesteranzahl“ beantragen. „Zu beachten ist, dass es dafür einen Beleg oder mindestens die Vermutung einer erheblichen Belastung bedarf“, ergänzt Purschke. Darüber hinaus kostet die Nestentnahme Geld: Wird die Genehmigung erteilt, müssen Antragsteller eine Verwaltungsgebühr (die laut Hans Baum 70 Euro beträgt) zahlen. Zudem seien die Kosten für die Entfernung, etwa durch Baumkletterer, vom Antragsteller zu tragen. Hinweise zu störenden Saatkrähennestern auf öffentlichen Flächen könnten formlos an die Stadt gegeben werden, die diese sammelt und an den Landkreis weiterleitet.

Hans Baum rät Betroffenen, „die wenigen legitimen Möglichkeiten jetzt zu nutzen: Es ist nicht verboten, Vögel zu verscheuchen, solange sie nicht brüten. Nutzen Sie jede Möglichkeit, die Kolonien zu beunruhigen und vom Nestbau abzuhalten.“

Bei aller Kritik weist Kai Purschke darauf hin, dass die Stadt bisher keine Anträge von Kommunalpolitikern erhalten habe: „Weder gibt es aktuell einen anderslautenden politischen Beschluss, noch hat eine Fraktion bisher eine Kostenbeteiligung durch die Stadt beantragt.“

Zur Möglichkeit, die Nestentnahme beim Landkreis zu beantragen, bemerkt Baum, dass „die Schwelle zur Vermeidung der Antragstellung von Grundstückseigentümern durch Vorgaben der Verwaltung unnötig angehoben“ wird. Die Politik sollte ihre Bürger beim Stellen von Anträgen mit Begründungen unterstützen und darauf hinwirken, dass keine Gebühr erhoben wird. Zudem schlägt er vor, die Öffentlichkeit für die nächste Sitzung der Arbeitsgruppe wieder mit ins Boot zu holen und etwa ins Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) einzuladen.

Rüdiger Dürr will die Saatkrähenproblematik in der nächsten CDU-Fraktionssitzung erneut vorbringen.