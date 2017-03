Achim - „Mir ist aufgefallen, dass viele junge Leute Politik mit Langeweile verbinden, oder sie meinen, sie könnten selbst sowieso nichts ändern“, sagt Kristin Lindemann und bekennt: „Diese Vorurteile hatte ich vor zwei Jahren auch noch.“ Doch inzwischen sieht sie das ganz anders. „Politik ist alles andere als langweilig. Je mehr ich mich damit befasse, desto spannender wird es.“

Folgerichtig leistet die 19-Jährige ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Bereich Politik ab. Und das macht sie im Kasch. Dort veranstaltet die junge Frau nun das Projekt „Politik als Vorurteil“. Zielgruppe sind Jugendliche.

„Jeder Freiwillige hat die Aufgabe, während des Jahres ein eigenes Projekt auf die Beine zu stellen“, erläuterte Lindemann gestern beim Pressegespräch im Kasch. Das Thema sei für sie ziemlich schnell klar gewesen. Denn seitdem sie sich in ihrer Heimatstadt Osterholz-Scharmbeck jugendpolitisch engagiere, habe sie „bemerkt, dass ich mich erfolgreich für Dinge einsetzen kann, die mir und anderen Menschen wichtig sind“. Und das sei aus verschiedenen Gründen nötig.

Jugendliche brächten meist einen unverbrauchten Blick und eine frische Sicht auf Sachverhalte mit. Zudem kümmerten sich erfahrene Politikerinnen und Politiker nicht ausreichend um die Anliegen der nachwachsenden Generation. „Mit dem Projekt sollen sich die Jugendlichen für ihre Interessen in ihrer Stadt einsetzen.“

Workshop im Clubraum des Kasch

Kristin Lindemann bietet dazu am Donnerstag, 23. März, von 9 bis 15 Uhr einen Workshop im Clubraum des Kasch an. Alle weiterführenden Schulen in Achim habe sie eingeladen, daran mit einigen 15- bis 18-jährigen Schülerinnen und Schülern teilzunehmen. Doch leider habe sich nur das Gymnasium am Markt rechtzeitig gemeldet; ein Kurs der elften Klasse werde den Workshop besuchen.

Vier Fragen sollen dort nach Angaben der Abiturientin, die nach dem FSJ studieren will, eingehend erörtert werden: „Was ist hier jugendpolitisch möglich? Was gibt es bereits in Achim? Was wollen wir? Was ist in Achim umsetzbar?“

Eingeladen zu dem Workshop seien auch die Mitglieder des Stadtrats sowie weitere politische Akteure aus der Region und alle Interessierten. Bürgermeister Rainer Ditzfeld und Silke Thomas, Vorsitzende der Achimer Grünen-Fraktion, hätten bereits ihr Kommen zugesagt, um den jungen Leuten bei der einen oder anderen Frage „Hilfestellung“ zu geben.

Bei einem zweiten, noch nicht terminierten Workshop soll die Abschlussveranstaltung zu dem Projekt vorbereitet werden. Kristin Lindemann, deren Freiwilliges Soziales Jahr im August endet, würde sich freuen, dazu auch Landtags- und Bundestagsabgeordnete begrüßen zu können. „Und dort entsteht dann hoffentlich eine fruchtbare Diskussion, von der die Politiker am Ende mitnehmen, was Jugendlichen am Herzen liegt.“

