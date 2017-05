Vom Polarmeer bis zur Antarktis

Besuch im Zoo in Bremerhaven

+ Im Zoo Bremerhaven gibt es viele Sichtfenster, an denen die Kinder quasi auf Tuchfühlung mit Eisbär, Pinguin und Co. gehen können.

Embsen/Bremerhaven - Es nieselt als der große Reisebus die Truppe von 23 kleinen Entdeckern zwischen zwei und sechs Jahren und ihre drei Betreuerinnen in das große Abenteuer fährt. Doch vom Wetter lässt sich heute niemand stören. Alle Kinder sind viel zu gespannt auf den Zoo Am Meer in Bremerhaven und vor allem: die Tiere.