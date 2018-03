Poetry Slam zieht gerade Jüngere sehr ins Kasch

„Alles was man mal sagen möchte“ / Mischung aus Profis und Anfängern / Am 13. März 9. Runde / Buhrufe sind verpönt

+ Susanne Groll (links) vom gestandenen Kasch-Team, Luca Tietje aus der neuen Kasch-Generation, Louisa Müller, bei der Kreissparkasse im Knax- und S-Club-Bereich für junge Kundschaft zuständig, und Dr. Beate Patolla, Leiterin der Sparkassen-Abteilung Unternehmenskommunikation, laden gemeinsam zum 9. poetischen Klubabend am 13. März im „Blauen Saal“ ein. - Foto: Laue

ACHIm - Alles was man gern mal sagen möchte, sozusagen direkt aus dem Herzen in maximal sieben Minuten auf die Bühne und vors Publikum zu bringen – möglichst in rhythmisch-reimender Form, aber ohne Musikbegleitung. Das ist das Prinzip der „Poetry Slams“, die im Achimer Kasch auch als poetischer Klubabend angekündigt werden.