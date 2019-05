Platzsharing im Hort: Einfach ausprobieren

Achim – „Wir sollten es einfach probieren und sehen, was dabei rauskommt“, fand Bernd Junker (SPD) im Sozialausschuss und meinte Platzsharingmöglichkeiten im Kinderkrippen- und Hortbereich.

In diesem Fall ging es um entsprechende Angebote in der Hortgruppe an der Uphuser Grundschule mit insgesamt 20 Plätzen. Einstimmig schloss sich der Ausschuss dem Probier-Vorschlag an. Platzsharing bedeutet, dass sich Eltern über die Aufteilung eines Hort- oder Krippenplatzes für ihre Kinder einigen. Ein Kind würde dann beispielsweise an drei Wochentagen das Betreuungsangebot nutzen, ein zweites an jeweils anderen Wochentagen die gleiche Gruppe besuchen.

Für die Krippenaltersgruppe der null- bis dreijährigen Kinder jedoch geht die Nachfrage beim Platzsharingmodell nach Auskunft der Landesschulbehörde zurück, gab Wiltrud Ysker zu bedenken. Eine Abstimmung scheitere oft daran, dass fast alle ihr Kind an jeweils fünf Tagen der Woche und immer vormittags betreut haben wollten, erläuterte die städtische Fachbereichsleiterin Bildung, Soziales und Kultur

Die Eltern schafften es nicht, „sich mittelfristig auf bestimmte Tage zu einigen“, ergänzte ihre für den Kindertagesstättenbereich zuständige Verwaltungskollegin Christin Ogonowski.

Christdemokrat Hans-Michael Paulat hingegen wusste aus eigener beruflicher Erfahrung, dass Platzsharing in Betriebskindergärten etwa bei Daimler gut funktioniere. Da trügen sich Eltern eben in Listen ein, so lange noch Lücken frei seien.

Ingo Müller (FDP) appellierte leicht philosophisch: „Sagt mir nicht immer nur, was nicht geht“. Kreative Lösungen seien angesichts des Mangels an verfügbaren Plätzen für die Kinder unbedingt gefragt. Vorerst für zwei Jahre soll nun das Platzsharing erprobt werden.

Im Kindergartenbereich ist dieses Modell allerdings nicht zulässig.

