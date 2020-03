Platz zum stillen Gebet, Impulstext

Keine Gottesdienste in St. Matthias / Kirche aber geöffnet

+ Eine vollbesetzte St.-Matthias-Kirche wird es in nächster Zeit nicht geben. archivFoto: mix

Achim – Die Corona-Pandemie zwingt selbst die katholische Kirche in die Knie. So fallen auch in der St.-Matthias-Gemeinde sämtliche Gottesdienste und Veranstaltungen bis auf Weiteres aus. Sogar in der Karwoche und an Ostern, dem höchsten Fest der Christenheit, geht nichts mehr. „Als besonders bedauerlich ist für die Kirchengemeinde die Absage der Auferstehungsfeier in der Osternacht und der Heiligen Messen am Ostersonntag und Ostermontag“, sagt Pressebeauftragter Rüdiger Dürr.