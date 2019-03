Yared Dibaba und die Schlickrutscher zelebrieren Weltoffenheit auf Niederdeutsch

Achim - Von Ingo Schmidt. Während seiner „Plattsnacker-Mission“ machte Wahlhamburger Yared Dibaba am Sonntagabend Station in Achim. Rund 320 Gäste waren in die Aula des Cato- Bontjes-van-Beek-Gymnasiums (Cato) geströmt, um der niederdeutschen Sprache zu frönen. Frühes Erscheinen wurde belohnt, denn die Aula war bereits ab 18 Uhr geöffnet und um 18.45 Uhr begrüßte Singer-Songwriter Knipp Gumbo eintrudelnde Besucher mit plattdeutschem Bluesrock.

Seine ins Niederdeutsche übersetzten Klassiker von Tom Petty und den Blasters führten stimmungsvoll in den Abend, und mit einem eigenen Stück über die Automobillegende Volvo 740 Kombi lieferte der Bremer eine schwungvolle Überleitung in den Show-Abend.

Was folgte, war eine Liebeserklärung an das Plattdeutsche: Der NDR-Moderator mit äthiopischen Wurzeln präsentierte einen Mix aus Musik und Comedy. Mit Nähe zum Publikum, und originärer Konversation von der Bühne herab, schaffte Yared Dibaba eine freundschaftliche Atmosphäre und sogar Brüderlichkeit.

+ Auf der musikalischen Basis des klassischen Shantys verbinden Yared Dibaba und die Schlickrutscher Traditionelles und Modernes zu einer heiteren Einheit. © Schmidt Schnell entbrannte beispielsweise eine Debatte mit „Klugschnacker“ Gerhard aus der ersten Reihe über niederdeutsche Dialekte. Außerdem behauptete der „Karklinteler“ ebenfalls aus Äthiopien zu stammen. Denn Yared Dibaba verbreitet die These, dass die Wiege der niederdeutschen Sprache im äthiopischen Omo-Tal liege, wo seine Vorfahren lebten und das Plattdeutsch-Gen bereits in sich trugen. An ihm, also Yared, sei es nun gelegen, quasi als Entwicklungshelfer den Niedergang der niederdeutschen Sprache mit einer „Plattsnacker-Mission“ aufzuhalten.

Als „Shanty-Pop“ bezeichnet der vielseitige Bühnen-Profi sein stiloffenes Potpourri. In Titeln wie „Klei mi an Moors“, „Laat man Loopen“ oder in der Hymne auf „Kaffee“ fließen Hip-Hop, Reggae, Funk und Soul ein. Zwei Nummern werden gerockt und gerappt und bei „Nütz jo nix“ im Calypso-Kleid, glaubte man einen norddeutschen Harry Belafonte zu beklatschen. Ja, Miteifern, Klatschen und Singen ist durchaus erwünscht, wenn Yared Dibaba und die Schlickrutscher von der Bühne „brackern“ und mit „Döntjes“ aus dem Alltag die verlorene Plattdeutsch-Generation der 1970er-Jahre vergessen machen.

Mit insgesamt 14 Stücken plus Zugabe lieferten die Musiker einen unterhaltsamen Abend, der bereits jetzt nach einer Wiederholung „smachtet“.