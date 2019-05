Plastikflut in den Meeren beenden

In Brüssel setze ich mich aktiv dafür ein, dass wir in Europa weniger Plastik nutzen. Ganz besonders liegt mir der Schutz der Meere am Herzen. Ein großes Thema ist für uns auch die Kreislaufwirtschaft. Dies bedeutet, dass ein Produkt, nachdem es nicht mehr gebraucht wird, wieder vollständig für den Produktionsprozess verwendet werden kann. Durch die Elektromobilität und Treibstoffe aus alternativen Quellen, einem verstärkten Ausbau von erneuerbaren Energien und dem Wechsel auf umweltfreundlichere Transportsysteme sollen die Klimaziele erreicht werden.