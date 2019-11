Plan für Wohnungsbau landet vor Gericht

Ehepaar will Appartements für Senioren in Fußgängerzone schaffen / Streit um Vorschriften

+ Der Hinterhof-Charme soll an dieser Stelle verschwinden. Fotos: mix

Achim - Von Michael Mix. Wohnen im Zentrum mit kurzen Wegen zu Geschäften, Gastronomie, Ärzten, Apotheken bevorzugen insbesondere ältere, nicht mehr so mobile Menschen. Darüber hinaus wirkt eine City, die auch außerhalb von Laden- oder Praxenöffnungszeiten belebt ist, anziehender als „tote“ Viertel. Deshalb haben sich Politik und Verwaltung in Achim auf die Fahnen geschrieben, in der Innenstadt mehr Wohnraum zu verwirklichen. „Wir unterstützen dieses Ziel“, sagen Marita und Rolf Gerlach. Das Ehepaar will seit Jahren ein Wohn- und Geschäftshaus in der Fußgängerzone erheblich erweitern, stößt bei dem Vorhaben jedoch auf Schwierigkeiten. Bauplanerische und bauordnerische Vorschriften erweisen sich als Hürden. Die Auseinandersetzungen mit Behörden landeten vor Gericht und gipfelten inzwischen in einem Urteil in der strittigen Angelegenheit, das die Gerlachs kaum erfreut. Doch um was genau geht es überhaupt?