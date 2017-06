Picknick mit Livemusik im Park

Die Arbeitsgemeinschaft Badener Vereine lädt ein zum Konzert mit Picknick am Sonntag, 9. Juli, von 11 bis 13 Uhr in Dürings Park. Die hier schon begeisternd mit Irish Folk aufgetretenen Bundorans werden aufspielen.

Jeder Besucher, ob in Gruppe oder als Einzelperson, bringt sich seine Verköstigung im Korb mit, um gesellig Musik zu hören, zu klönen und zu speisen.Da kann die Küche zu Hause kalt bleiben. Eingeladen sind Gruppen, die sich als Nachbarschaft , aus dem Vereinsleben, als Familie, Freunde oder aus dem Arbeitsleben kennen.

Aber auch Einzelpersonen können zusammenrücken, eventuell in den Korb des Nachbarn schauen und dann gemeinsam anstoßen. Alles Gute hat natürlich seinen Preis: Gruppen bis zu acht Personen zahlen, um am bereitgestellten Tisch bei Livemusik Platz zu nehmen 50 Euro. Einzelpersonen auf der Tribüne oder auf den noch freien Plätzen am Tisch zahlen fünf Euro.

Anmeldungen für Gruppentische sollten jetzt möglichst schnell bei Reiner Aucamp unter Tel.: 04202 7650070 erledigt werden.