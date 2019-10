Pflegefachkräfte für den Landkreis: IBS Altenpflegeschule eröffnet Standort in Achim

Achim - Pflegeberufe leiden seit Jahren unter massivem Fachkräftemangel. Neue Ausbildungsstätten zu schaffen, ist eine Möglichkeit, den Beruf für Anwärter attraktiver zu gestalten. Etwa 80 Altenpflegeschüler aus dem ganzen Landkreis finden nun im Nordkreis eine neue Lernstätte vor: Gestern eröffnete die Altenpflegeschule IBS ihren Standort im Achimer Runken-Quartier, Bremer Straße 70. Damit kehrt das Institut für Berufs- und Sozialpädagogik, wie es vollständig heißt, zu seinen Wurzeln zurück: Vor fast 35 Jahren wurde es am Uphuser Arenkamp gegründet. „Das ist ein Gefühl wie nach Hause zu kommen“, sagte IBS-Geschäftsführerin Gudrun Schemel zum Auftakt des Festakts.

In ihrer wechselvollen Geschichte zog die Altenpflegeschule, nach einem Intermezzo im Gemeindezentrum an der Magdeburger Straße, an die Große Straße 63 nach Langwedel, wo sie 17 Jahre lang blieb. Seit der Gründung im Jahr 1985 wuchs die IBS stetig, und eröffnete Außenstellen in Osterholz-Scharmbeck, Bremen, Berlin und Rostock. 2 600 bis 2 800 Schüler seien in den vergangenen Jahrzehnten im Landkreis ausgebildet worden. „Das erste Curriculum entstand noch an der Schreibmaschine“, verwies Schemel auf die technischen Veränderungen in dieser Zeit. Aber auch die Pflegeausbildung sei runderneuert, und beispielsweise von zwei auf drei Jahre erweitert worden. Eine Konstante in all diesen Jahren bleibe der Fachkräftemangel. „Darum haben wir allen und guten Grund, die bewährte Zusammenarbeit mit dem Landkreis fortzusetzen“, stellte Schemel fest. Das Rezept laute mehr und ausreichend auszubilden, appellierte sie auch an andere Akteure, wie die Berufsbildenden Schulen in Verden-Dauelsen. Auch den Wunsch nach einer künftigen Ausweitung der IBS-Räume im Gebäude sprach Schemel an.

Der Landkreis tue gut daran, einen zweiten Standort für die Pflegeausbildung vorzuhalten, sagte Landrat Peter Bohlmann: Immerhin verfüge die Region über etwa 250 Arbeitgeber im Pflegebereich, die rund 1200 Menschen betreuen. Zur Verbesserung der Attraktivitat dieses Berufsbildes trage bereits die generalistische Ausbildung bei, in der Kinder-, Kranken- und Altenpflege zusammengeführt werden.

+ Gudrun Schemel © Duncan

Bürgermeister Rainer Ditzfeld erinnerte daran, dass Achim vor gut zehn Jahren nur zwei Pflegeheime hatte: Das Seniorenzentrum der Awo und das Altenheim Jäger am Badener Berg. Die Eröffnung zweier neuer Heime (Am Paulsberg und Botegunhof) habe im Rat der Stadt Achim zu Riesendiskussionen geführt. Heute gebe es für alle vier Einrichtungen lange Wartelisten. Die IBS-Eröffnung sei hier ein konsequenter Schritt: „Zur Betreuungsplanung gehört auch eine Anzahl qualifizierter Mitarbeiter“, sagte Ditzfeld.

+ Beim Rundgang zeigten die Dozenten den Pflege-Arbeitsraum, der mit Modellen und einer Station zur Messung des Blutzuckerspiegels ausgestattet ist. © Duncan

„Die Räume sind hier wesentlich angenehmer als in Langwedel“, fand IBS-Schulleiterin Melanie Silbermann. „Wir haben mehr Platz, eine Küche, Arbeits- und Sozialräume für die Schüler.“ In Achim sollen drei Klassen mit jeweils rund 27 Schülern unterrichtet werden. Im nächsten Jahr sollen, statt einer, erstmals zwei Klassen (im April und August) ihre dreijährige Ausbildung beginnen. Die gelernte Krankenpflegerin verwies darauf, dass sich die Bedingungen des Pflegeberufs in den vergangen 20 Jahren spürbar verbessert hätten: „Das geht manchmal unter, wenn man nur auf die Quantität schaut.“

Infos zur Ausbildung bei der IBS Pflegeschule unter www.ibs-bremen.de