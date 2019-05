Private Initiative lädt zum 16. Mal zur „Offenen Pforte in Achim und Umgebung“ ein

+ Freuen sich auf viele Gartenbesucher: (v.r.) Henrike Drewes von der Tourist-Information Achim, Liane Schirmer (Initiatorin „Offene Pforte“) sowie die Gartenbesitzer Rosi Fiebelkorn, Hanne Werner, Marita Kamermann, Uli Ringe, Klaus Werner, Renate Marks, Marlene Ringe sowie Edith Klein (v.l.), die Ehefrau des verstorbenen Künstlers Günter Klein. Foto: Tourist-Information

Achim – Die private Gartenkultur in Achim und Umgebung ist ideenreich und vielfältig – jeder Garten ist einzigartig und steht, um den typischen Charakter zu umschreiben und die Vorlieben seiner Besitzer widerzuspiegeln, unter einem bestimmten Motto, heißt es in einer Mitteilung der Achimer Tourist-Information. Bereits zum 16. Mal lädt die private Initiative „Die offene Pforte in Achim und Umgebung“ ein, die Pflanzenpracht in ihren Gärten zu bestaunen. Insgesamt acht Gartenbesitzer in Achim und den umliegenden Orten öffnen an bestimmten Terminen ihre „Pforten“ für Besucher.