Pfandbecher für den Kaffee auf die Hand

Bäckerei will mit neuem System Müll verringern / Mehrweg-Trinkgefäß weitere Alternative

+ Einen der neuen Pfandbecher händigt Bäckereifachverkäuferin Heike Blume an Heiner Winkelmann aus. Foto: mix

Achim - Von Michael Mix. Einen Coffee-to-go, also einen Kaffee im Gehen, zu trinken, finden viele cool, praktisch und trägt zu ihrem freiheitlichen Lebensgefühl bei. Eine Welle, die in den 90er-Jahren wie so vieles aus den USA nach Deutschland rüberschwappte. Doch wer das Heißgetränk in einem Bäckerladen oder Coffeeshop ersteht, bekommt dort in aller Regel einen Papp- oder Plastikbecher in die Hand gedrückt, der dann unterwegs geleert und weggeschmissen wird. Ex und hopp lautet vielfach die Devise, was in Zeiten sich zuspitzender Umweltprobleme vielleicht nicht das beste Mittel der Wahl ist.