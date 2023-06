Petterssons Garten: Trotz Dürre grünt und blüht es bei Norbert Schwarzer aus Achim

Von: Dennis Bartz

Norbert Schwarzer aus Uphusen sieht der Kinderbuchfigur Pettersson zum Verwechseln ähnlich. © BARTZ

Uphusen – Mit seiner grünen Latzhose, seinem Strohhut, dem Rauschebart und seiner runden Brille könnte der Uphuser Norbert Schwarzer sofort die Figur des Pettersson in einer Realverfilmung der beliebten Kinderbuchreihe des schwedischen Autors Sven Nordqvist spielen.

Außer der verblüffenden Ähnlichkeit hat er auch sonst viel mit der natur- und tierverbundenen Comicfigur gemein – einzig einen Kater namens Findus hat er nicht. Dieser würde sich vermutlich auch nicht so gut mit den sonstigen Bewohnern des Gartens der Familie Schwarzer vertragen.

In der grünen Oase, die voller Obstbäume, Gemüsepflanzen, Blumen und Unkraut ist – beziehungsweise „Beikraut“, wie der Hobbygärtner sofort korrigiert – leben 25 Hühner und zwei Kaninchen.

Was auf den ersten Blick nach Wildwuchs aussieht, hat System: Seit mehr als 30 Jahren bewirtschaftet Norbert Schwarzer den Garten seines rund 1000 Quadratmeter großen Grundstücks, das in einer ruhigen Seitenstraße im Ortskern von Uphusen liegt, nach den Grundsätzen der Permakultur.

Was dahinter steckt, erklärt der Hobbygärtner selbst: „Der Begriff setzt sich aus den Worten ,permanent‘ und ,Kultur‘ zusammen und bedeutet, dass der gesamte Boden mit Pflanzen, Bäumen, Gründünger, Mulch und Sträuchern bedeckt sein sollte.“

Aus schlechter Haltung hat Norbert Schwarzer Hühner übernommen – bei ihm können sie glücklich alt werden. © Bartz

Die Vorteile dieser Methode werden besonders in einem heißen und trockenen Sommer wie diesem deutlich: Während in den meisten herkömmlichen Gärten der Rasen und viele Pflanzen vertrocknet sind, grünt und blüht es in dem Permakultur-Garten der Familie Schwarzer, wohin man blickt. „Der dichte Bewuchs hält die Feuchtigkeit im Boden, schützt vor zu starker Sonneneinstrahlung und verhindert Erosion durch Sturm oder Regen“, erklärt der 53-Jährige, der in seinem Garten die Grundprinzipien von Permakultur-Erfinder Bill Mollison umsetzt.

Weil durch die Beschattung mit Bäumen und Sträuchern Regen nicht so schnell verdunstet, trocknet der Boden nicht aus. „Wir müssen deshalb nur selten zusätzlich bewässern und kommen mit dem Regen, den wir auffangen und speichern, lange aus. Wir mussten bis Ende Mai nicht ein Mal sprengen – seitdem nutzen wir unsere Pumpe. Für uns ist Wasser wie Gold, wir tun alles, um nichts davon zu verschwenden“, bringt es Schwarzer auf den Punkt und ergänzt: „Wir erzeugen ein Mikroklima, in dem es viel Leben gibt.“ Dort sind natürlich auch Wildbienen und andere Insekten willkommen, auf die zahlreiche Nisthilfen und eine schier endlose Auswahl an Blüten warten.

Für seine Idee hat der Tasmanier Mollison 1981 den „Alternativen Nobelpreis“ erhalten, klärt Schwarzer auf. Hoch- und Hügelbeete sowie Kräuterspiralen, die es heute in vielen Garten gebe, hätten ihren Ursprung in der Permakultur.

Während Schwarzer durch seinen Garten führt, gackern in einem großen umzäunten Gehege, das hinter viel Grün versteckt ist, die Hühner, die Norbert Schwarzer aus schlechter Haltung gerettet hat. „Ich habe nur einen Euro pro Huhn bezahlt. Die Tiere waren damals in einem schlechten Zustand. Der Landwirt hatte mir erzählt, dass er die gesamte Herde töten und schreddern lässt, wenn weniger als 50 Prozent der Tiere täglich Eier legt. Beim Schlachter erhält er für 100 Hühner nur acht Euro. Es ist schlimm, wozu der Mensch fähig ist.“

Den Druck, jeden Tag ein Ei legen zu müssen, haben die Tiere heute nicht mehr. „Sie verbringen nun den Rest ihres Lebens hier bei uns und sehen wieder viel glücklicher und gesünder aus. Und siehe da: Die meisten von ihnen legen wieder Eier. Und wenn sie es irgendwann nicht mehr tun, ist es auch nicht schlimm“, betont der Tierfreund und stellt klar: „Wir schlachten keine Tiere. Wir schätzen die Hühner als Mitarbeiter, die uns dabei helfen, den Boden fruchtbar zu machen. Außerdem vertilgen sie viele Schädlinge. Einige unserer Hühner sind schon neun oder sogar zehn Jahre alt – sonst werden sie kaum älter als zwei.“ Trotz ihrer schlechten Erfahrungen haben sie wieder Vertrauen zum Menschen gefasst: Ein Pfiff, und Sekunden später ist Norbert Schwarzer umringt von Hühnern.

Die Hühner legen wieder täglich Eier. © Bartz

Bei der Ernte lebt er nach einer Drittelregel. „Ein Drittel verbrauchen wir, ein Drittel geht durch die Natur verloren und das letzte Drittel verschenken wir an Nachbarn und Freunde“, rechnet Schwarzer vor und zeigt auf einen Haselnussbaum: „Das Eichhörnchen holt sich viele Früchte – und das darf es ruhig.“

Der Begriff Permakultur beschreibe nicht nur die Gartengestaltung, sondern sei eine Lebensanschauung: „Es geht darum, wie man mit Menschen, Tieren und der Natur umgeht“, so Schwarzer weiter. Er beschreibt sein Idealbild vom Miteinander: „Wenn wir das im großen Stil machen würden, also jeder einen Teil seiner Ernte verschenkt und dafür etwas zurückbekommt, das würde eine große soziale Umwälzung nach sich ziehen, in der das Geld an Bedeutung verlieren würde.“ Ressourcenschonung, Upcycling und andere aktuelle Themen in der Klimakrise – all das habe zudem in der Permakultur seit jeher eine große Bedeutung.

Obwohl der Profit für ihn keine Rolle spielt, ist sein wilder Garten dennoch sehr produktiv und erzeugt viele Lebensmittel: „Im Bereich Gemüse sind wir Selbstversorger“, sagt Schwarzer und zählt beispielhaft Radieschen, verschiedene Salatsorten, Kohlrabi, Brokkoli, Spitzkohl, Wirsingkohl, Steckrüben, Fenchel, Zwiebeln, Gurken und etliche Tomatensorten auf. „Mit dieser Vielfalt könnten wir einen ganzen Wochenmarkt abdecken“, sagt der Hobbygärtner und lacht.

Um ressourcenschonend zu bewässern, hat er sich einige Tricks angeeignet: So steckt er mit Wasser gefüllte Flaschen kopfüber in die Erde, um Pflanzen mit tief liegenden Wurzeln gezielt zu versorgen. Miniatur-Apfel- und -Birnenbäume wachsen genauso wie Tomaten meist in Kübeln. Das mache es beim Gießen leichter, weil so nichts verloren geht.

Auch in dem kleinen Vorgarten grünt und blüht es – an vielen Stellen hängen Nistkästen für Wildbienen. © Bartz

Die Dürre der vergangenen Wochen hat ihn auf eine Idee gebracht: „Es war zeitweise eine brenzlige Situation. Ich möchte deshalb Vorträge halten und Tipps zur Planung eines Permakultur-Gartens geben“, kündigt Schwarzer an, der klarstellt: „Man benötigt dafür keinen großen Garten.“

Um einen ersten kleinen Schritt zu machen, genüge bereits ein kleiner Balkon: „Man kann dort einen 20-Liter-Kübel mit fruchtbarer Erde füllen und darin eine Tomate pflanzen. Die Sorte ,Kleine Gelbe‘ aus Estland ist eine Cocktailtomate, die bis zu 100 kleine Früchte an nur einer ihrer Rispen trägt. So viele Tomaten kann man gar nicht essen. Es gibt ein gutes Gefühl, sich um ein Lebewesen zu kümmern, und genauso befriedigend ist es, einen Teil seiner Ernte zu verschenken“, erklärt Schwarzer beim Abschied am Gartentor. Dann verschwindet „Pettersson“ im satten Grün seines Gartens.

