achim - Dr. Petra Gölz verlässt Achim und kehrt in ihre Heimatstadt Frankfurt am Main zurück. Ende März wird sie ihre Praxis für Kinderheilkunde und Jugendmedizin an der Uesener Feldstraße aufgeben, teilt sie in einem Schreiben an die Redaktion mit. „Für die Fortführung der Praxis und damit der weiteren ärztlichen Versorgung meines Patientenklientels habe ich gesorgt“, fügt Gölz hinzu. Nähere Informationen wolle sie zu einem späteren Zeitpunkt geben.

Petra Gölz wird zudem noch vor Ostern auch ihr Mandat im Stadtrat niederlegen. Die Ärztin zählt zu den Aktivposten in der CDU-Fraktion und hakt besonders in sozial- und schulpolitischen Fragen immer wieder hartnäckig nach. Die engagierte Kommunalpolitikerin ist Vorsitzende des Ortsausschusses Uesen und stellvertretende Vorsitzende des Sozialausschusses. Auf der Nachrückerliste der CDU steht der Bauunternehmer Rainer Bohl ganz oben. - mm