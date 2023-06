Personalnotstand ruft Probleme hervor: Stadt Achim streicht zwei Krippengruppen

Die städtische Kita an der Badener Dorfstraße startet nach der Sommerpause ohne die eigentlich vorgesehene Krippengruppe. © Sp

Achim – „Die Personalsituation in den städtischen Kitas ist so angespannt, dass wir stellenweise nicht einmal mehr die Mindeststandards erfüllen können.“ Das erläuterte Daniel Moos, Erster Stadtrat der Stadt Achim, am Donnerstagnachmittag in einem Pressegespräch.

Moos weiter: „Nach der Sommerpause, ab dem 1. August, können deswegen zwei eigentlich eingeplante Krippengruppen nicht an den Start gehen.“ Es handele sich dabei um die Kindertagesstätte (Kita) Baden und die Kita Uphusen mit jeweils einer Gruppe.

Die Kita „Himmelsstürmer“ an der Halleschen Straße in Achim, eigentlich auch personell unterbesetzt, wird durch dann überzähliges Personal aus Baden und Uphusen verstärkt.

Betroffen sind rund 20 Kinder, deren Eltern schon eine Zusage für den jeweiligen Standort erhalten hatten. Moos: „Die Eltern sind in diesen Tagen bereits schriftlich über diese notwendige Maßnahme informiert worden.“

Moos legt Wert auf die Feststellung, dass gewährleistet sei, dass alle diese Kinder dennoch „untergebracht“ werden. Ihnen werden Angebote für andere Standorte gemacht. Dabei soll versucht werden, den Kleinen eine möglichst „heimatnahe“ Kita zuzuweisen.

Ganz bitter wird es für die Eltern von einigen Kindern, die derzeit noch auf der mit 30 Kandidaten bestückten Warteliste stehen. Nach derzeitigem Stand, so Moos, werden zehn Kinder, die nach den Vergabekriterien hinten auf der Liste stehen, überhaupt keinen Platz erhalten. Moos: „Es gibt zwar einen Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz, aber wir können nicht zaubern. Ohne Personal geht es schlichtweg nicht. Da nützt es auch wenig, dass die bauliche Kapazität ausreicht. Wir können das neue Kita-Jahr nicht mit einer Aneinanderkettung von Notdiensten beginnen. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Problemlösung – insbesondere intensivieren wir die kurz- und mittelfristige Suche nach Erzieherinnen und Erziehern. Sobald sich hier eine Besserung ergibt, werden wir die geschlossenen Gruppen umgehend wieder aktivieren. Die jetzt beschlossene Maßnahme soll keine Lösung auf Dauer sein. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir auch noch die komplette Warteliste bedienen können.“

Zum Hintergrund: Der Kindergartenbereich (ab drei Jahren) ist von den Einschränkungen nicht betroffen. In der Kita Uphusen gibt es drei Krippengruppen, von denen eine am 1. August nicht an den Start gehen kann. In der Kita Baden gibt es nur eine Krippengruppe. Diese entfällt vorerst. Die Kita „Himmelstürmer“ legt wie geplant mit ihren beiden Gruppen los. Alle anderen Kitas sind von der Regelung nicht betroffen. Hier läuft ab August alles nach Plan.

In kommunaler oder anderweitiger Trägerschaft gibt es derzeit in der Stadt Achim 440 Krippenplätze. Eine ähnliche Zahl muss auch nach der Sommerpause betreut werden.