Personalmangel führt zu Ausfall von Schwimmunterricht in Achim

Von: Dennis Bartz

Teilen

Trotz der zumeist sommerlichen Temperaturen in den vergangenen Wochen können die Grundschulen das Freibad nicht für den Schwimmunterricht nutzen. © TAUSENDFREUND

Achim – Seit Monatsbeginn und noch bis zum Ende der Sommerferien bleibt das Hallenbad in Uesen wegen Reparaturarbeiten geschlossen. Damit die Grundschulen den Schwimmunterricht trotzdem fortsetzen können, läge es bei dem sommerlichen Wetter der vergangenen Wochen nahe, dass sie stattdessen das Freibad nutzen.

Das dachte sich auch die Schulleitung der Grundschule Bierden und stellte eine Anfrage an die Stadt Achim. Die Verwaltung erteilte jedoch eine Absage und begründete diese damit, dass das Bad vormittags geschlossen sei.

Leserin Barbara Walter, die den Schwimmunterricht unterstützt, hat sich deshalb an die Redaktion gewandt und schreibt in ihrem Leserbrief: „Ich finde das traurig. Es gibt in den dritten Klassen immer noch Nichtschwimmer. Außerdem betrifft das alle Achimer Grundschulen. Sollte man da nicht sagen: Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen? Es ist nicht viel Personal erforderlich. Wir brauchen lediglich jemanden, der uns reinlässt. Die Aufsicht wird, wie in Uesen, von den Schulen gestellt.“

Überall werde gejammert, dass die Kinder nicht mehr schwimmen können. Sicher liege das in erster Linie in der Verantwortung der Eltern, aber trotzdem sollten die Schulen von der Stadt mehr Unterstützung erhalten, so ihre Forderung.

Auf Nachfrage dieser Zeitung erklärt Bäderbetriebsleiter Thomas Anker: „Wir haben als Bäderbetrieb ein ureigenes Interesse daran, dass alle Kinder gut schwimmen lernen. Unter anderem deswegen halten wir in Achim drei (!) Bäder vor. Uns ist bewusst, dass es erhebliche Defizite bei der Schwimmausbildung gibt und sehr gerne hätten wir auch die Grundschulen in der Bauphase unterstützt.“

Es gebe jedoch zu wenig Personal, um den Grundschulen ein Angebot machen zu können. Die Baumaßnahme in der Schwimmhalle Uesen, dort werden Filter ausgetauscht, sei zudem seit langer Zeit geplant.

„Unsere Absage ging daher bereits Mitte April an den Schulbereich. Bis zum Beginn des Monats Juni konnten die Grundschulen die Schwimmhalle Uesen nutzen, sodass letztlich für fünf wöchentliche Termine, im Juni und in der ersten Juli-Woche bis Ferienbeginn, das Schulschwimmen ausfallen muss. Laut Bauzeitenplan ist das Bad in Uesen demnach ab dem 17. August nach den Ferien wieder nutzbar“, kündigt Anker an.

Die Annahme, dass das Freibad-Personal fürs Schulschwimmen nicht gebraucht werde, sei außerdem nicht korrekt: „Anders als in der Schwimmhalle Uesen bedarf es bei uns einer Abstellung von Personal.“