„Personal Trainer“ führen in Berufswelt

Auf Zetteln haben Schüler zur Motivation ihre schon erreichte Ziele auf dem Weg zum Beruf notiert und in Gläsern deponiert. Schülerin Pelin schaut sich gemeinsam mit den Berufseinstiegsbegleitern Natalie Kolke, Tim Schwarmann und Ina Müller (von links) einige Notizen an. Foto: Laue

Achim – Während des Pressegesprächs klopfen immer wieder Schüler an die Tür des Büros der Berufseinstiegsbegleitung im Erdgeschoss der Liesel-Anspacher-Schule. Ein Zeichen dafür, wie gefragt diese persönliche Hilfe auf dem Weg in die Berufswelt ist, kommentiert Schulleiter Dominik Lerdon und vergleicht die Betreuer mit „Personal-Trainern“ etwa in Fitnessstudios.

Die 36-jährige Diplompädagogin Natalie Kolke, der 46-jährige frühere Landwirt Tim Schwarmann, der Berufsschullehramt und Erlebnispädagogik studiert hat, sowie neuerdings die 56-jährige, kaufmännisch ausgebildete Ina Müller, seit rund 30 Jahren ehrenamtlich in der Jugendarbeit engagiert, stehen als Ansprechpartner zur Verfügung – an allen Schultagen und teils auch in den Ferien.

„Dies ist keine Berufsberatung“, betont Tim Schwarmann. Die Berufseinstiegsbegleitung wurde von der Agentur für Arbeit als Projekt ausgeschrieben. Den Zuschlag als Träger erhielt das Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft(BNW).

Vor allem leistungsschwächere Schüler sollen hier auf dem Weg in die Arbeitswelt unterstützt werden, so Lerdon. Am Anfang steht eine „Potentialanalyse“ schon in Klasse sieben. Berufliche Interessen, Stärken und Schwächen der freiwillig und in Rücksprache mit den Eltern teilnehmenden Schüler werden dabei ermittelt.

Das eigentliche Projekt startet in Klasse acht. In zwei Betriebspraktika sind Wünsche in der Wirklichkeit zu überprüfen. Schon vorher bemühen sich die Begleiter, Träume und Machbares miteinander abzustimmen. Wenn etwa jemand Arzt als Berufsziel angebe, werde auf „verwandte Berufe“ im Pflegebereich oder Möglichkeiten als medizinischer Fachangestellter hingewiesen, erläutert Natalie Kolke.

Die tägliche Anlaufstelle ermögliche persönlichere Beziehungen zu den Schülern und bessere Kontakte zu den Eltern. Die Begleitung umfasst auch das Verfassen von Online-Bewerbungen, sowie Training von Bewerbungsgesprächen und des Verhaltens bei Telefonaten, wenn es um den ersten Eindruck geht, den Firmen vom Bewerber erhalten. Falls gewünscht, läuft die Begleitung in den ersten Monaten der Ausbildung oder beim Besuch Berufsbildender Schulen noch weiter.

Der Erfolg des Projekts, das innerhalb des Landkreises nur die Achimer Liesel-Anspacher-Schule biete, lasse sich schwer in Zahlen fassen, macht Schulleiter Lerdon deutlich. Er weist aber auf zunehmende Rückrufe aus Unternehmen hin, die spontan Arbeitsstellen anbieten, um zu sehen, wie der oder die Betreffende sich in der Praxis etwa als Maler oder Anlagenmechaniker macht.

Gerade auch Eltern mit Migrationshintergrund seien dankbar für die berufliche Einstiegsbegleitung. Sie wird laut Lerdon in den kommenden Jahren fortgesetzt. la