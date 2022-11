Paulsbergschule bekommt neue Bleibe: Stadt Achim plant Neubau an der Lerchenstraße

Von: Lisa Duncan

Am Rand des neuen Lieken-Quartiers, im Sanierungsgebiet „Nördliche Innenstadt“, könnte jetzt auch ein Schulneubau entstehen. © Bartz

Achim – Die Paulsbergschule zieht um: Auf der anderen Seite der Bahnschienen an der Lerchenstraße soll ein Neubau inklusive Mensa und Sporthalle für geschätzte 12,1 Millionen Euro entstehen. Der Schulneubau im Sanierungsgebiet „Nördliche Innenstadt“, am Rand des neuen Lieken-Quartiers, ist Bestandteil eines Masterplans, den die Stadt Achim im Hinblick auf den ab dem Schuljahr 2026/27 geltenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder entwickelt hat.

Diesen Masterplan, im Prinzip ein Schulbauprogramm, stellte Bauamtsmitarbeiterin Christine Mahler im zuständigen Fachausschuss des Stadtrats am Montagabend im Ratssaal vor. Die Mitglieder des Schulausschusses begrüßten die Gesamtstrategie einstimmig.

Den durch den Rechtsanspruch der Eltern festgeschriebenen Ganztagsbetrieb zeitnah umzusetzen, stelle viele Kommunen vor Schwierigkeiten. „Wir wollen die Ganztagsschulen mit Qualität im Ganztag gestalten“, versicherte Achims Erster Stadtrat Daniel Moos einleitend. Dabei wird die Stadt richtig Geld in die Hand nehmen müssen: Mahler sprach von insgesamt „ganz grob geschätzten“ 34 Millionen Euro Baukosten für die Umstellung auf den Ganztagsbetrieb. Der Plan umfasst die vier Grundschulen in Baden, Bierden, Uphusen und am Paulsberg sowie die Integrierte Gesamtschule (IGS) Achim, die allesamt in Trägerschaft der Stadt sind. Die Astrid-Lindgren-Schule und die Grundschule Uesen erfüllen die Anforderungen nach derzeitigem Stand bereits.

Dass die Paulsbergschule für den Ganztagsbetrieb erweitert werden muss, war schon länger Tenor. Damit alle Schulen mit den gleichen Voraussetzungen in den Ganztag starten können, hatte die Achimer Stadtverwaltung in Absprache mit den Schulleitungen ein Musterraumbuch für Grundschulen mit Ganztagsbetrieb erstellt. Demnach benötigt das Schulgebäude am Paulsberg „neben umfangreichen Sanierungs- und Umbauarbeiten im Bestand eine zusätzliche Nettogesamtfläche von etwa 1 550 Quadratmetern“. Es sei jetzt schon eng, die Schule verfüge über keine Aula und nur sehr kleine Klassenräume, so Mahler. Eine Machbarkeitsstudie der Stadt habe ergeben, dass ein Erweiterungsbau an diesem Standort nicht sinnvoll umsetzbar sei. „Das ist nicht zu vertreten auf dem Grundstück“, sagte Mahler und nannte beispielhaft etwa sechs Jahre Bauzeit mit diversen Lärm- und Platzeinschränkungen, die schwierige Entwässerungssituation, die trotz neuer Straße beengte verkehrliche Situation und die kleine Schulhoffläche.

Da die Grundschule am Paulsberg jetzt schon Platzprobleme hat, eignet sich der Altbau nicht für den Ganztagsbetrieb. Die Stadt Achim sieht sich daher gezwungen, an anderer Stelle neu zu bauen. © Duncan

Laut Stadtverwaltung ist der Neubau daher zu favorisieren. Die Schule soll zwar mit dem Neubau die erforderlichen Standards einer Ganztagsschule erhalten, aber weiterhin zweizügig bleiben – vorausgesetzt, dass sich an den Schulentwicklungszahlen nichts Wesentliches ändert. Teilweise würde der Neubau in die Pläne zum Digitalpakt an Schulen hineingrätschen, der auch den Glasfaserausbau mit vorsieht: „Bei einer Entscheidung für den Neubau würde eine Digitalisierung der aktuellen Räumlichkeiten aus wirtschaftlichen Gründen mit einer temporären Lösung ausgestattet werden“, schlägt die Stadtverwaltung vor. Der Baubeginn sei für Anfang 2025 angestrebt, der Abschluss der Maßnahme grob für Mitte 2027 geplant. „Das wäre aber ein sportliches Ziel“, fügte Mahler an.

Auf einem Zeitstrahl, den die Stadtverwaltung „unter Berücksichtigung der finanziellen und personellen Ressourcen“ erstellt hat, zeigte Mahler die Abfolge der geplanten Baumaßnahmen. Demnach liegt der Umbau der Grundschule Bierden mit angestrebtem Baustart Mitte 2023 zeitlich am nächsten. Für geschätzte 6,5 Millionen Euro sollen zusätzliche Räume inklusive einer Mensa geschaffen werden. Laut Mahler soll der Bau noch dieses Jahr genehmigt werden.

Ebenfalls um die 6,5 Millionen Euro soll die Erweiterung der Grundschule Uphusen hin zur Dreizügigkeit die Stadt kosten. Da das im Bestandsgebäude realisiert werden soll, müsste die Mensa als Übergangslösung in Mobilbauten unterkommen. Der Baubeginn könne aber wohl erst 2028 erfolgen.

Außerdem sieht der Masterplan die Umstellung der Grundschule Baden auf die Fünfzügigkeit vor, und auch die Mensa soll hier neu gebaut werden – für etwa 3,3 Millionen Euro soll dies bis spätestens 2026 passieren. Ein großer Brocken auf dieser Investitionsliste bleibt weiterhin der Neubau der IGS-Mensa, der Mitte 2023 losgehen soll. Mahler veranschlagte dafür Kosten in Höhe von 5,9 Millionen Euro.

„Die Planung wird dem Auftrag für den Ganztag gerecht“, betonte Paul Brandt (SPD) stellvertretend für seine Fraktion. CDU-Fraktionschefin Isabel Gottschewsky sah es ähnlich und verwies auf eine Diskussion über Raumknappheit an der Grundschule Bierden im vorherigen Schulausschuss. Auch Dorothee Danél begrüßte den Masterplan im Namen von Bündnis 90/Die Grünen. Roland Kern (FDP) fragte Achims Kämmerer Peter Hollwedel, ob sich nicht auch eine Erweiterung der Paulsbergschule im Bestand lohnen würde. Dem etwas unsicher auf die Expertise des Bauamts verweisenden Hollwedel sprang Bürgermeister Rainer Ditzfeld zur Seite: „Jeder, der zu Hause mal im Bestand modernisiert hat, weiß, wie es ist“, sagte er. Der Neubau eröffne zudem die Chance, die Schule aus dem Wohngebiet rauszuziehen. Für die Schüler seien die Wege auf die andere Seite der Bahnschienen nicht weiter als zuvor. Dem hatte auch Schulleiter Björn Schelb nichts mehr hinzuzufügen: „Wir freuen uns auf die Chance als Schule.“

Ob der Masterplan so auch umgesetzt wird, hängt vom Beschluss des Stadtrats ab, der am 15. Dezember öffentlich tagt.