„Paul“ sorgt für frisches Wasser: Lions-Clubs und die Firma Düvelsdorf liefern 24 Wasseraufbereiter in die Ukraine

Lions-Clubs und die Firma Düvelsdorf liefern 24 Wasseraufbereiter in die Ukraine

+ © BARTZ Unterstützen die Menschen in der Ukraine: Geschäftsführer Jan Düvelsdorf, Hinrich Volker vom Lions-Hilfswerk Achim, Helga Blume vom Lions-Club Verden Kristina Regina, Marcus Tangemann (Lions-Club Ottersberg-Wümme), Lars Brennecke (Lions-Club Verden), Frank Bergs (Lions-Club Achim) und Lars Kirchmeyer (Lions-Club Syke). © BARTZ

Ottersberg / Achim – Neun Monate dauert der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine bereits. Die Infrastruktur in vielen umkämpften Gebieten, vor allem im Osten des Landes, ist zerstört. Den Familien dort fehlt oft sauberes Wasser zum Waschen, Trinken und Kochen.

Um den Menschen zu helfen, spenden die Lions-Clubs Kristina Regina Verden, Ottersberg-Wümme, Verden, Achim und Syke gemeinsam mit der Stiftung der Deutschen Lions 24 mobile Wasseraufbereiter im Wert von insgesamt 35 000 Euro. 15 000 Euro davon steuern die regionalen Lions-Clubs bei. Das Geld stammt aus Spenden der Mitglieder und Bürger, außerdem von Aktionen wie dem Sammeln von Zahngold.

Die Logistik ist in bewährten Händen: „Die Firma Düvelsdorf in Ottersberg unterstützt uns schon lange bei den Hilfslieferungen und wird auch dieses Mal für uns den Transport in die ukrainische Niederlassung Chmelnyzkyj übernehmen. Die Organisation ,Volunteers of Podilia‘ sorgt später dafür, dass die Wasseraufbereitungsanlagen dort ankommen, wo die Not am größten ist“, verspricht Frank Bergs vom Lions-Club Achim.

Die Filter, die den Namen „Paul“ (Portable Aqua Unit for Lifesaving) tragen, wiegen jeweils nur 20 Kilogramm und sind mit Schulterriemen ausgestattet. Sie lassen sich wie ein Rucksack auf dem Rücken tragen. „Das ist sehr wichtig, weil sie dadurch mobil sind. Bereits Tausende dieser Filter sind weltweit in Krisengebieten im Einsatz. Auch andere Lions-Clubs haben bereits mehrere Hundert in die Ukraine geliefert“, berichtet Frank Bergs weiter.

Das Besondere an den Geräten sei, dass diese nicht mit Energie betrieben werden und deshalb nicht auf eine Stromversorgung angewiesen sind. „Die Reinigung des Wassers übernimmt ein Spezialfilter, der pro Tag 1 200 Liter Schmutzwasser in Trinkwasser wandelt, die Erfindung eines deutschen Professors“, führt Bergs weiter aus. Nach Angaben des Herstellers reicht die Wassermenge aus, um 200 Menschen zu versorgen.

„In wenigen Tagen startet unser Fahrer mit der Lieferung und wird dann etwa eine Woche unterwegs sein. Vor Ort werden die Wasseraufbereiter bereits sehnlichst erwartet, denn in den vergangenen Wochen haben die Angriffe auf die Infrastruktur noch einmal zugenommen. Die Not der Menschen ist deshalb größer denn je“, berichtet Geschäftsführer Jan Düvelsdorf.

Fünf Jahre lang sorgt „Paul“ in der Ukraine für sauberes Trinkwasser, ohne dass dafür das Filtersystem gewechselt werden muss. „Aber bis dahin ist der Krieg hoffentlich vorbei“, hoffen die Vertreter der Lions-Clubs.

Bereits in der kommenden Wochen startet ein weiterer Hilfstransport, der vom Lions-Club Achim organisiert wird. „Wir werden eine private Initiative unterstützen. Nahrungsmittel im Wert von rund 2000 Euro werden nach Luzk gebracht“, kündigt Frank Bergs an.

Seit Beginn des Krieges im Februar haben die Lions-Clubs eine Reihe von Hilfsaktionen organisiert. Etwa zehn Lastwagen mit Hilfsgütern starteten in die Ukraine. „Waren im Wert von über 250 000 Euro, Lebensmittel und medizinische Hilfsmittel“, zählt Frank Bergs auf.

Mehr über die Hilfsaktionen und Hinweise dazu, wie man die Arbeit der Lions unterstützen kann, finden Interessierte unter www.lions-lkverden-ukrainehilfe.org.