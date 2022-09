„Patienten-Versorgung an Klinik gefährdet“

Von: Michael Mix

Das Achimer Krankenhaus muss rund um die Uhr eine Notfallversorgung gewährleisten. Dazu gehört auch der diagnostische Einsatz von Computertomografie. © Aller-weser-klinik

Achim – Mitten in der Feierlaune der Aller-Weser-Klinik, die das 150-jährige Bestehen des Achimer Krankenhauses feiert, fließt Wasser in den Jubiläumswein. Die Versorgung von Patienten sei dort nicht durchweg gewährleistet, behauptet ein „überaus besorgter Bürger“.

Die Klinik in Achim biete zwar rund um die Uhr eine „zentrale Notaufnahme“, wie es für ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung vorgeschrieben sei, „doch deren Leistungsfähigkeit ist eingeschränkt“, sagt der Informant, der anonym bleiben will, weil er ansonsten berufliche Nachteile befürchtet. Anders als vom Gesetzgeber verlangt, stünde Patienten die für die Diagnostik wichtige Computertomografie (CT) nicht jederzeit zur Verfügung. Und das laufe nun schon seit Jahren so.

Was unter Umständen dramatische Folgen für Hilfesuchende haben könne. Wenn jemand zum Beispiel plötzlich nicht mehr stehen könne, „vielleicht gepaart mit einer Halbseitenschwäche, Sehstörungen, Kopfschmerzen und Übelkeit“, was allesamt Symptome für einen Schlaganfall seien, mache das eine „CT-Untersuchung zwingend notwendig“. Bei einer ausbleibenden oder zu späten Behandlung drohten Betroffenen schwere Schädigungen und schlimmstenfalls der Tod.

Oft mehrmals im Monat mangele es am Krankenhaus an der Bierdener Mühle an einer CT-Bereitschaft, meist sei das am Wochenende der Fall, weiß der Achimer mit Insiderwissen. Aber auch am vorigen Donnerstag von 17 Uhr an bis Freitag um 7.30 Uhr habe es dieses Problem wieder erst gegeben.

In solch einem Fall sei die heimische Klinik von der Notfallversorgung „abgemeldet“. Wegen der „Nichtverfügbarkeit“ des CT-Geräts dürfe ein Rettungswagen das Achimer Krankenhaus dann gar nicht erst anfahren.

„Ich drücke der Bevölkerung die Daumen, nicht in diese missliche Lage zu kommen“, sagt der Unbekannte. Und fordert die Verantwortlichen zum Handeln auf.

Sollte sich der Zustand nicht bessern, sieht der Hinweisgeber nicht nur das Patientenwohl gefährdet, sondern sogar den Klinik-Standort Achim am Kippeln. „Meines Erachtens ein weiterer Stein, der das Haus zum Einstürzen bringt.“

Die Klinikleitung räumt Missstände ein, hält die Versorgung von Erkrankten und Verletzten allerdings für gesichert. „Durch Personalausfälle, auch coronabedingt, ist die CT-Bereitschaft nicht rundum zu gewährleisten“, erklärt Dr. Stephan Sehrt, Ärztlicher Direktor des Krankenhauses Achim, auf Nachfrage. Auch auf diesem Tätigkeitsfeld herrsche Fachkräftemangel.

Die „radiologische Untersuchungsform, mit der Schnittbilder des Körpers hergestellt werden können und alle Organe sichtbar werden“, sei „ein wichtiger Baustein der Diagnostik“ und gehöre zur Regelversorgung des Krankenhauses. Die Klinik selbst nehme jedoch seit Längerem keine CT-Untersuchungen mehr vor, sondern habe diese einer Praxisgemeinschaft übertragen. Der Arzt Christopher Hagner betreibt im Achimer Krankenhaus das „Zentrum für Radiologie und Nuklearmedizin“.

„Es gab Ausfälle“, bestätigt er auf Nachfrage. „Etwa einmal im Monat“ könnten Schichten nicht besetzt werden. Insbesondere nachts und am Wochenende fehlten mitunter Kräfte.

Für die CT-Bereitschaft fehle mitunter Personal, sagt Dr. Stephan Sehrt, Ärztlicher Direktor der Klinik. © Mix

Am schon länger bestehenden personellen Engpass redet vor allem Chefarzt Sehrt nicht drumrum. Früher habe die CT-Diagnostik bisweilen sogar „mehrere Tage“ nicht zur Verfügung gestanden, gibt er preis. Zeitweise seien nur zwei oder drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einsatzbereit gewesen.

„Wir haben jetzt erreicht, dass es wenigstens keine 24-Stunden-Abwesenheiten mehr gibt.“ Doch auch die derzeit sechs Beschäftigten genügten nicht, die CT lückenlos zu betreiben.

„Wir arbeiten an Lösungsmöglichkeiten“, versichert der Ärztliche Direktor. In Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat versuche die Klinik, eigenes Röntgenpersonal ergänzend zu dem der Praxis für Kernspin- und Computertomografie in den Schichtplan einzubinden.

Sehrt weist andererseits darauf hin, dass CT-Untersuchungen am Achimer Krankenhaus keine so große Rolle spielten. Im vergangenen Jahr sei das Gerät 215-mal in Anspruch genommen worden. „Bei 5 700 ambulanten Notfällen und 5 200 stationären Notfällen.“

CT sei zwar unverzichtbar. „Aber viele Patienten, die schwere Kopf- oder Thoraxverletzungen haben oder bei denen ein Verdacht auf Schlaganfall besteht, werden sowieso anderen, besser ausgerüsteten Kliniken zugeführt“, gibt er zu bedenken.

Und wenn die CT-Bereitschaft in Achim nicht besetzt sei, dirigiere die Leitstelle die Rettungswagen zu anderen Krankenhäusern in der Umgebung, überwiegend nach Verden oder Bremen. Was natürlich eine etwas längere Anfahrtszeit bedeute.

Aber medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten, die für die CT in der Achimer Praxis zuständig sind, seien außerhalb der Tageskernzeit von etwa 8 bis 17 Uhr in der Regel nur auf Abruf verfügbar. „Es gibt also ohnehin Wartezeiten“, erläutert Sehrt.

Könne all das nicht akut Erkrankte oder Verunglückte in Lebensgefahr bringen? „Es mag theoretisch Fälle geben“, antwortet Stephan Sehrt und betont: „Wir können die Notfallversorgung sicherstellen.“

Dennoch sieht der oberste Mediziner im Achimer Krankenhaus Handlungsbedarf. Sehrt kündigt an: „Wir werden die CT-Bereitschaft neu organisieren.“