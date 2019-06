Partylärm, Müll und Beschädigung im Rathauspark

Anwohner klagen / Bürgerstiftung, Stadt und Polizei werben für besseres Zusammenleben

+ Viel Lärm um den Pavillon: (v.li.) Stefan Woltemath (Leiter Streifendienst Polizei Achim), Bürgermeister Rainer Ditzfeld, Achims Polizeichef Ingo Jans sowie Dieter Scheid und Hans-Jürgen Wächter von der Bürgerstiftung Achim. Fotos: Brodt

Achim – Der Achimer Rathauspark, von der Bürgerstiftung seit zehn Jahren zum Park für alle Generationen entwickelt, ist ein Kleinod mitten in der Stadt, in dem Kinder spielen, Erwachsene sich trimmen und boulen, die Menschen auf vielfältige Weise Ruhe und Erholung finden können. Dieses Fleckchen gestalteter Natur wird allerdings gestört durch junge Leute, die gerade an den langen und schönen Sommerabenden und -nächten im Park Party und Lärm machen, beim Grillen auch schon mal Holztische anbrennen und Müll im schönen Park hinterlassen.