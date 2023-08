Party im Sonnenschein: 26. Achimer Kinderstadtfest begeistert nicht nur die Kleinen

Die Kinderliedersänger Matt & Basti begeistern ihr Publikum beim Kinderstadtfest. Neben dem Bühnenprogramm gibt es an diesem Tag einiges an Mitmachaktionen zu erleben. © Bartz

Das 26. Kinderstadtfest lockt zahlreiche Kinder mit ihren Eltern am Donnerstag in die Achimer Fußgängerzone.

Achim – „Ich gewinne, ich gewinne!“, verkündet Rainer Ditzfeld unter Applaus. Die Realität allerdings ist eine andere: Schritt für Schritt und mit Blick auf seine Füße bewegt sich das Stadtoberhaupt als Letzter geschickt zwischen den orange-weiß gestreiften Pylonen auf dem Kopfsteinpflaster, in seiner rechten Hand balanciert er eine Kartoffel auf einem Löffel. Über ihm bunte Luftballons, vor ihm drei motivierte Kinder, die bereits die Ziellinie durchquert haben. Die Anfeuerungen von den Sitzbänken verklingen: Wieder fällt die Kartoffel auf den Boden. Nach einem lauten Aufschrei und einem letzten Sprint ist es geschafft – Ditzfeld hat das Ziel sicher erreicht. Nur wenige Augenblicke zuvor hat er an diesem Donnerstag die zahlreich erschienenen Kinder und Familien unter dem Motto „Achims buntes Beet – Wo kommt die Kartoffel her?“ zum 26. Achimer Kinderstadtfest begrüßt.

Es ist nicht der erste Versuch von Clown „DimDim“, unter den Augen zahlreicher Zuschauer seinen Hut wieder einzufangen. © Johanningmeier

Strahlender Sonnenschein, Mitmachangebote soweit das Auge reicht und glückliche Kinder sind an diesem Tag allgegenwärtig. Das bunte Treiben in der Innenstadt spiegelt sich auch im Tagesprogramm wider: Wer bei der Hauptbühne an der Alten Feuerwache einen Stopp einlegt, wird auf zehn bunte Hochbeete aufmerksam, welche im Vorfeld von drei Kindertagesstätten und zwei Grundschulen bepflanzt und bemalt worden waren. Die Organisationgeht dabei auf den langjährigen Veranstalter Pep up zurück, der damit den Fokus auf den Aspekt der Nachhaltigkeit lenkt und die Kinder aktiv mitwirken lässt. Es ist an diesem Tag aber nicht die einzige Möglichkeit, etwas über die Herkunft unserer Lebensmittel zu erfahren, so wie beim Quiz über die Kartoffel deutlich wird.

Mitmachaktionen und Showprogramm

Wo viel über Essen gelernt wird, ist der Hunger natürlich nicht weit entfernt. Der Duft von frisch gebratenen Kartoffeln, einem halben Meter Bratwurst oder doch einem leckeren Crêpe stellt den ein oder anderen vor schwere Entscheidungen. Es zeigt sich aber, dass für jeden Feinschmecker etwas dabei ist.

Auch die Mitmachaktionen bieten eine große Vielfalt. Rund 50 Stände laden bei einem Schlendergang durch die Fußgängerzone zum Entdecken ein. „Am besten hat mir das Dosenwerfen, das Lose ziehen und das kostenlosee Glücksrad gefallen“, berichtet die zehnjährige Emily, die bereits im Kopf schon bei der nächsten Attraktion ist. Die Laune ist bestens, die Stimmung entspannt. „Es sind ja noch Ferien und für die Kinder gibt es hier einiges zu tun. Bis jetzt sind sie noch hoch begeistert“, sagt Kirsten Demmasch aus Thedinghausen, die ihre Neffen und deren Großeltern im Gepäck hat.

Zielsicher, wenn auch als Letzter balanciert Bürgermeister Rainer Ditzfeld eine Kartoffel durch den Parcour. © -

Nachdem das Wetter zuletzt zu Wünschen übrig gelassen hatte, hätte man es sich an diesem Donnerstag kaum besser vorstellen können. Für Ditzfeld keine Überraschung, denn dass habe er vorher so abgesprochen, wie er mit einem Schmunzeln in seiner Eröffnungsrede verrät.

Den ganzen Tag über genießen die Besucher zudem das Bühnenprogramm. Während Clown „DimDim“ die Kinder bestens mit seiner Tollpatschigkeit unterhielt, sorgen die Sänger Matt & Basti mit ihren live performten Liedern für Partystimmung. Die beiden Erzieher aus Syke regen das Publikum sofort zum Mitsingen und Tanzen an.

Schon jetzt ist klar: Für die Stadt Achim ist der Tag ein voller Erfolg.

Von Jannis Johanningmeier