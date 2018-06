Parkplatz-Mambo und Maritimes Liedgut

Sänger und Musikauswahl überzeugen beim Kreischorfest im Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium

+ Die Sänger von D‘aChor aus Oyten unter Leitung von Jörg Albrecht gaben im Chorsatz arrangierte Popsongs zum Besten.

achim - Von Bernd Hägermann. „Singen“, sagte die Kreischorverbandsvorsitzende Monika Mindermann am Samstagnachmittag in der Aula des Cato-Bontjes-van Beek-Gymnasiums, „ist Balsam für die Seele.“ Mindermann eröffnete das Kreischorfest, an dem insgesamt zehn Chöre (Chorfreunde Achim, D‘aChor Oyten, Euterpe Dörverden, Everysing Oyten, Frauenchor Hülsen, Liederfreund Sagehorn, Liederkranz Oyten, Projektchor Kreischorverband, Shanty-Chor Verden, Verdener Männerchor) teilnahmen.