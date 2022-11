Parfümerie Schuback schließt Achimer Filiale: Heiligabend letzter Öffnungstag

Von: Christian Walter

Frohes Fest – und dann ist Schluss. Heiligabend ist der letzte Öffnungstag der Achimer Schuback-Filiale. © Christian Walter

Die Parfümerie-Kette Schuback schließt zum Jahreswechsel ihre Achimer Filiale. Diese Information hat die Unternehmenszentrale in Lübeck auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt. Der letzte Öffnungstag wird Heiligabend sein, der in diesem Jahr auf einen Samstag fällt. Am 1. Dezember beginnt der Ausverkauf in der Parfümerie-Filiale in der Fußgängerzone nahe des Gieschen-Kreisels.

Wie Christian Wagner, Geschäftsführer und Inhaber des Familienunternehmens mit insgesamt 63 Filialen, die Situation beschreibt, gebe der Achimer Standort „nicht mehr das Potenzial für eine Parfümerie her.“ Das Umsatzniveau sei zu niedrig, um die Filiale, die vor zehn Jahren die Parfümerie Wilde am Standort an der Obernstraße 25 abgelöst hatte, noch wirtschaftlich zu betreiben.

Es gibt halt Orte, die schwierig sind. Es tut uns leid um den Standort, weil es in Achim eine lange Parfümerie-Tradition gibt

„Achim war immer schon ein kleines Niveau“, sagt Wagner, der die Parfümerie-Filiale neben dem Papierhaus Bengen deshalb auch als „kleines Schatzkästchen“ bezeichnet. Dem liebevollen Spitznamen zum Trotz habe sich Schuback mit dem Achimer Geschäft „zuvor schon von Jahr zu Jahr gequält“, aber auch wegen der „tollen Belegschaft“ und des guten Verhältnisses zum Vermieter der Räumlichkeiten noch an der Filiale festgehalten. Nun habe man sich Anfang des Jahres „ein Herz gefasst“ und entschieden, den Standort Achim aufzugeben.

Der Achimer Standort sei nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben, so das Unternehmen. © Christian Walter

Onlinegeschäft macht Konkurrenz

„Es gibt halt Orte, die schwierig sind. Es tut uns leid um den Standort, weil es in Achim eine lange Parfümerie-Tradition gibt“, so Wagner. Vorgänger-Geschäfte waren vor der Parfümerie Wilde die Top-Parfümerie und die Drogerie Stecher. Mittlerweile seien viele Kunden aber zu „anderen Kanälen“ abgewandert, Wagner nennt hier vor allem die Konkurrenz durch das Onlinegeschäft. Bei den Überlegungen zur Schließung habe auch eine Rolle gespielt, dass das Unternehmen kürzlich in den Oldenburger Schlosshöfen eine neue Filiale mit mehr Potenzial eröffnet habe. „Das hing zusammen“, so der Geschäftsführer und Inhaber. Die zu Achim benachbarten Schuback-Geschäfte in Weyhe, Syke und Rotenburg sollen weiterhin bestehen bleiben.

Zukunft des Achimer Teams geklärt

Bei Schuback ist es Teil des Geschäfts, neben Parfum und Kosmetikartikeln auch eine Kosmetikberatung und -behandlung anzubieten, weswegen etwa mit Anke Lerdon eine Kosmetikerin in der Achimer Filiale arbeitet. Sie ist seit 22 Jahren in der Stadt und war auch schon Teil der Belegschaften der Vorgänger-Geschäfte. Ihre Zukunft ist geklärt: Sie wird Teil des Teams von Medi-Fit in der Physiotherapie-Praxis Vorderwisch an der Obernstraße. Dort gibt es ebenfalls Kosmetikbehandlungen, dieses Angebot wird dort derzeit erweitert. Ihre Kollegin Martina Stein überbrückt die drei Monate bis zum Ruhestand bei Schuback in Rotenburg.

